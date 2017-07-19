В правительстве Турции прошли перестановки

АНКАРА, 19 июля. /ТАСС/. Премьер-министр Турции Бинали Йылдырым объявил о перестановках в правительстве в рамках реформы кабинета министров и назвал их "обновлением крови". Об этом он заявил в среду по итогам встречи с президентом Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом.

"Свои посты сохранили 15 наших коллег, в кабинет добавятся пять новых министров, а шестеро других сменят свои должности", - подчеркнул он.

По словам Йылдырыма, "новыми вице-премьерами назначены министр обороны Фикри Ышык и министр юстиции Бекир Боздаг, министр здравоохранения Реджеп Акдаг ". "Новым заместителем премьер-министра стал Хакан Чавушоглу, свою должность на этом посту сохранил Мехмет Шимшек", - сказал глава кабмина.

"Должность министра обороны занял вице-премьер Нуреттин Джаникли, а на пост министра юстиции назначен генеральный секретарь Партии справедливости и развития Аблулхамит Гюль", - заявил Йылдырым.

Кроме того, вице-премьер Нуман Куртулмуш стал министром культуры и туризма. Пост главы министерства по делам молодежи и спорта занял Осман Ашкын Бак, министерство здравоохранения возглавил Ахмет Демирджан, а на должность министра труда и социального обеспечения назначен Жюлиде Сарыоглу.

Остальные ключевые министры сохранили свои должности, в том числе глава МИД Турции Мевлют Чавушоглу, министр по делам ЕС Омер Челик, глава МВД Сулейман Сойлу, министр экономики Нихат Зейбекчи и министр энергетики и природных ресурсов Берат Албайрак.