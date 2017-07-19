Sky: инвалиды заблокировали вход в Палату общин

ЛОНДОН, 19 июля. /ТАСС/. Люди в инвалидных колясках в среду заблокировали вход в Палату общин, протестуя против сокращения пособий по инвалидности. Об этом сообщил телеканал Sky News.

Протестующие собрались в центральном лобби Вестминстерского дворца и потребовали предоставить им право пообщаться с депутатами парламента. Как сообщается, акция организована группой активистов "Инвалиды против сокращений расходов".

В Палате общин завершился раунд вопросов к премьер-министру, который стал последней возможностью для депутатов напрямую обратиться к главе правительства перед парламентскими каникулами, начинающимися на следующей неделе.