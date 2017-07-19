Киев отказался парафировать в контактной группе "формулу Штайнмайера"

МИНСК, 19 июля. /ТАСС/. Представители Украины в среду на заседании контактной группы в Минске отказались парафировать "формулу Штайнмайера", хотя ранее заявили, что готовы это сделать. Об этом ТАСС сообщил представитель провозглашенной Луганской народной республики (ЛНР) в политической подгруппе Контактной группы Родион Мирошник.

"На заседании Контактной группы на предложение полномочного представителя РФ в контактной группе Бориса Грызлова парафировать текст "формулы" всеми участниками контактной группы украинская сторона ответила молчанием, не представив никаких аргументов в защиту своей позиции", - сказал Мирошник.

Он рассказал, что, "не получив ответа от представителей Киева, координатор [контактной группы] от ОБСЕ Мартин Сайдик перешел к обсуждению следующего вопроса", и "документ остался без парафирования", несмотря на то, что "формула" была уже дважды согласована лидерами "нормандского формата", в том числе и президентом Украины [Петром] Порошенко."

Мирошник отметил, что до начала встречи участников контактной группы "в ходе заседания политической рабочей группы представитель украинской стороны заявила, что не видит вообще проблем в парафировании "формулы Штайнмайера" как механизма вступления в силу "особого статуса" республик Донбасса".

"В данной ситуации это уже вполне осязаемый сигнал для гарантов минских соглашений и основа для формирования своей политической оценки действиям Киева, а также причинам застоя переговорного процесса. До конца месяца должны пройти переговоры лидеров "нормандского формата", где может быть рассмотрен и данный вопрос, который долгое время не решается в Минске", - считает представитель ЛНР.

Предложенная в конце 2015 года тогдашним главой МИД Германии Франк-Вальтером Штайнмайером формула урегулирования конфликта в Донбассе предполагает введение в действие закона об особом порядке местного самоуправления в отдельных районах Донецкой и Луганской областей на временной основе в день проведения местных выборов в Донбассе и на постоянной основе - после опубликования отчета ОБСЕ об их итогах.

Представители Луганской и Донецкой народных республик заявляли, что пошли на компромисс, согласившись на "формулу Штайнмайера", так как пункт 4 комплекса мер прямо предписывает введение в силу "особого статуса" через месяц после подписания документа, то есть (на тот период) не позднее середины марта 2015 года.

Киев срывает переговоры по обмену пленными в Донбассе

Представители Украины на переговорах также поставили под сомнение необходимость проведения амнистии участников конфликта в Донбассе. Об этом сообщила Виктория Талакина - пресс-секретарь полпреда провозглашенной Донецкой народной республики на минских переговорах Дениса Пушилина.

"Украина продолжает затягивать процесс обмена пленными. Несмотря на долгое обсуждение и уточнение списков, компромисс пока не найден, - сказала она. - Более того, украинские переговорщики в рамках контактной группы подвергли сомнению необходимость проведения полной амнистии для лиц, связанных с конфликтом в Донбассе".

Обмен пленными в формате "всех на всех" и амнистия являются одними из основных пунктов минских соглашений.