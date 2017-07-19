Киев отказался парафировать в контактной группе "формулу Штайнмайера"

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МИНСК, 19 июля. /ТАСС/. Представители Украины в среду на заседании контактной группы в Минске отказались парафировать "формулу Штайнмайера", хотя ранее заявили, что готовы это сделать. Об этом ТАСС сообщил представитель провозглашенной Луганской народной республики (ЛНР) в политической подгруппе Контактной группы Родион Мирошник.
"На заседании Контактной группы на предложение полномочного представителя РФ в контактной группе Бориса Грызлова парафировать текст "формулы" всеми участниками контактной группы украинская сторона ответила молчанием, не представив никаких аргументов в защиту своей позиции", - сказал Мирошник.
Он рассказал, что, "не получив ответа от представителей Киева, координатор [контактной группы] от ОБСЕ Мартин Сайдик перешел к обсуждению следующего вопроса", и "документ остался без парафирования", несмотря на то, что "формула" была уже дважды согласована лидерами "нормандского формата", в том числе и президентом Украины [Петром] Порошенко."
Мирошник отметил, что до начала встречи участников контактной группы "в ходе заседания политической рабочей группы представитель украинской стороны заявила, что не видит вообще проблем в парафировании "формулы Штайнмайера" как механизма вступления в силу "особого статуса" республик Донбасса".
"В данной ситуации это уже вполне осязаемый сигнал для гарантов минских соглашений и основа для формирования своей политической оценки действиям Киева, а также причинам застоя переговорного процесса. До конца месяца должны пройти переговоры лидеров "нормандского формата", где может быть рассмотрен и данный вопрос, который долгое время не решается в Минске", - считает представитель ЛНР.
Предложенная в конце 2015 года тогдашним главой МИД Германии Франк-Вальтером Штайнмайером формула урегулирования конфликта в Донбассе предполагает введение в действие закона об особом порядке местного самоуправления в отдельных районах Донецкой и Луганской областей на временной основе в день проведения местных выборов в Донбассе и на постоянной основе - после опубликования отчета ОБСЕ об их итогах.
Представители Луганской и Донецкой народных республик заявляли, что пошли на компромисс, согласившись на "формулу Штайнмайера", так как пункт 4 комплекса мер прямо предписывает введение в силу "особого статуса" через месяц после подписания документа, то есть (на тот период) не позднее середины марта 2015 года.
Представители Украины на переговорах также поставили под сомнение необходимость проведения амнистии участников конфликта в Донбассе. Об этом сообщила Виктория Талакина - пресс-секретарь полпреда провозглашенной Донецкой народной республики на минских переговорах Дениса Пушилина.
"Украина продолжает затягивать процесс обмена пленными. Несмотря на долгое обсуждение и уточнение списков, компромисс пока не найден, - сказала она. - Более того, украинские переговорщики в рамках контактной группы подвергли сомнению необходимость проведения полной амнистии для лиц, связанных с конфликтом в Донбассе".
Обмен пленными в формате "всех на всех" и амнистия являются одними из основных пунктов минских соглашений.