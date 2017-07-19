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Haaretz: Нетаньяху заявил, что предупреждал РФ об ударах по конвоям "Хезболлах" в Сирии

Международная панорама
19 июля, 17:27 UTC+3 ТЕЛЬ-АВИВ ТЕЛЬ-АВИВ 19, июля. /ТАСС

По данным газеты, премьер-министр также признал, что Израиль уже провел десятки атак против конвоев для "Хезболлах" в Сирии

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ТЕЛЬ-АВИВ, 19 июля. /ТАСС/. Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху заявил в среду, что предупреждал президента РФ Владимира Путина о том, что еврейское государство будет наносить удары по конвоям с оружием для ливанского шиитского движения "Хезболлах" в Сирии. Об этом сообщает в среду газета Haaretz.

По данным издания, Нетаньяху сделал такое заявление на закрытой встрече с премьерами Венгрии, Чехии, Словакии и Польши в Будапеште. Выступление израильского премьера случайно транслировалось в наушниках журналистов, указывает издание. Трансляция была прервана сразу после обнаружения сбоя.

Haaretz сообщает, что Нетаньяху также признал, что Израиль уже провел десятки атак против конвоев для "Хезболлах" в Сирии. Премьер также сообщил, что его страна построила заборы и блокировала границу с Египтом на севере и на Голанских высотах на юге из-за того, что Иран и террористическая группировка "Исламское государство" (ИГ, запрещена в РФ - прим. ТАСС) пытались создать там террористический фронт против Израиля.

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16 июля Haaretz со ссылкой на главу правительства сообщила, что Израиль выступает категорически против плана Москвы и Вашингтона по перемирию на юге Сирии, так как это позволит Ирану расширить присутствие в регионе. По информации издания, Нетаньяху в тот же день изложил свою позицию президенту Франции Эмманюэлю Макрону на встрече в Париже.

Договоренность по обеспечению перемирия на юге Сирии была достигнута на встрече президентов РФ и США Владимира Путина и Дональда Трампа 7 июля на полях саммита G20 в Гамбурге. Ранее Нетаньяху заявлял, что Израиль будет приветствовать подлинное прекращение огня в Сирии. Израиль декларативно не вмешивается в конфликт в соседней Сирии. Вместе с тем власти Израиля признают, что осуществляют в Сирии удары для предотвращения попадания современного оружия в руки "Хезболлах".

В мае этого года Нетаньяху подтвердил в интервью Девятому каналу израильского телевидения, что Россия не снабжает оружием "Хезболлах". По его словам, сирийская армия по указанию Ирана передает это оружие ливанскому движению. Нетаньяху также отметил, что это оружие находится в Сирии уже давно.

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Персоны
Нетаньяху, Биньямин Путин, Владимир Владимирович
Темы
Кризис в Сирии Борьба с "Исламским государством"
Страны
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