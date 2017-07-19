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Правозащитники просят привлечь зарубежных экспертов к расследованию дела Шеремета

Международная панорама
19 июля, 18:13 UTC+3 КИЕВ КИЕВ 19, июля. /ТАСС

По мнению правозащитников, убийство журналиста "стало настоящим тестом на способность власти Украины расследовать нападения на свободу СМИ"

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КИЕВ, 19 июля. /ТАСС/. Правозащитники и журналисты просят Евросоюз, США и Великобританию помочь в расследовании дела журналиста Павла Шеремета, убитого в Киеве год назад. Об этом говорится в опубликованном в среду обращении представителей украинских и международных СМИ, общественных и правозащитных организаций.

"Мы просим ЕС, Великобританию и США оказать посильную помощь и способствовать привлечению международного элемента к расследованию убийства Шеремета, которое стало настоящим тестом на способность власти Украины расследовать нападения на свободу СМИ", - отмечается в документе.

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© Петр Сивков/ТАСС

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Взрывное устройство в автомобиле журналиста Шеремета было самодельным

Его авторы предлагают пригласить к работе на постоянной основе в составе следственной группы, работающей на базе МВД Украины, международных "следователей, прокуроров и детективов высокого уровня квалификации". Кроме того, в обращении подчеркивается необходимость обеспечения прозрачности расследования, о котором, по их мнению, следует ежеквартально информировать общество.

Следствие безрезультатно

Ранее международные правозащитные организации неоднократно заявляли об обеспокоенности отсутствием ощутимых результатов в деле Шеремета, расследование которого, как заявлял президент Украины Петр Порошенко, для него является "делом чести".

Не дождавшись за год результатов, генеральный секретарь Amnesty International Салил Шетти в среду вновь потребовал найти убийц журналиста. "Правосудия до сих пор нет", - написал он в Twitter, добавив, что "следствие не предоставило никаких убедительных доказательств ни одной из официальных версий убийства".

При этом местные и другие международные эксперты указывали на недоработки и ошибки следствия. Глава Нацполиции Сергей Князев, в частности, объяснял отсутствие прогресса в расследовании дела "серьезными ошибками". Генпрокурор Юрий Луценко и глава Службы безопасности Украины Василий Грицак также заявляли об ошибках следствия.

Международная помощь

Сразу после убийства Шеремета украинская сторона привлекала специалистов ФБР США к расследованию дела. Через полгода они заявили о завершении своей миссии по этому делу. Нацполиция Украины сообщала, что в рамках расследования убийства Шеремета Киев обратился к 14 странам за международно-правовой помощью.

Спустя три недели после гибели журналиста американская частная разведывательно-аналитическая компании Stratfor сообщила, что убийство Шеремета "организовала и осуществила команда профессионалов".

Убийство журналиста

Павел Шеремет погиб 20 июля 2016 года в Киеве, когда ехал на утренний эфир на радио. В машине, в которой он находился, сработало взрывное устройство.

Политологи и коллеги журналиста связывали его гибель с профессиональной деятельностью. Так, украинский политолог Вадим Карасев отмечал, что Шеремет "копал по ряду неизвестных, но темных дел, в том числе были расследования по Одесской области". Политолог предположил, что в ходе этой работы журналист "задел чьи-то интересы".

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