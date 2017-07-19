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WSJ: четыре арабские страны сократили список требований к Катару для выхода из кризиса

Международная панорама
19 июля, 18:41 UTC+3 ТАСС

Саудовская Аравия, ОАЭ, Бахрейн и Египет изменили свои условия с 13 подробных на шесть обобщенных принципов

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Доха, Катар

Доха, Катар

© EPA/KARL-JOSEF HILDENBRAND

ТАСС, 19 июля. Саудовская Аравия, ОАЭ, Бахрейн и Египет пересмотрели и сократили список требований к Катару для урегулирования конфликта. Об этом, как сообщила в среду газета The Wall Street Journal, заявил саудовский представитель ООН Абдалла аль-Муаллими.

По данным издания, дипломаты из Саудовской Аравии, Объединенных Арабских Эмиратов, Бахрейна и Египта сообщили журналистам, что они изменили свои требования с 13 подробных на шесть обобщенных "принципов".

"Конечно, мы все готовы пойти на компромисс, но в отношении этих шести принципов уступок не будет", - заявил аль-Муаллими журналистам во вторник.

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Среди более заметных изменений в списке было решение прекратить призывать Катар закрыть телеканал Al Jazeera, а также выдворить из эмирата проблемных людей, например, богослова с экстремистскими исламскими взглядами. Кроме того, в новом списке избегается навязывание крайних сроков выполнения требований и применяется более широкий подход. Страны требуют от Катара воздерживаться от подстрекательства к насилию и оказывать региональную и международную помощь в борьбе с терроризмом, чтобы Катар оставался приверженным ряду контртеррористических соглашений с арабскими странами, заключенными в 2013 и 2014 году.

Постпред ООН Катара Алия Аль Тани расценила новые требования четырех стран в качестве шага, нацеленного на то, чтобы не потерять свое лицо в условиях международного давления, и положить конец противостоянию. Тем не менее, пишет издание, обе стороны выразили надежду на разрешение проблемы при помощи регионального посредничества.

5 июня Саудовская Аравия, ОАЭ, Бахрейн и Египет заявили о разрыве дипотношений с Катаром, обвинив его в поддержке терроризма и вмешательстве в их внутренние дела. Вслед за этим последовали экономические санкции и транспортная блокада эмирата, власти Катара выразили сожаление и назвали решения зарубежных партнеров необоснованными.Ранее четыре страны обозначили 13 требований для выхода из кризиса и передали их Катару при посредничестве Кувейта. 5 июля срок ультиматума истек, а переданный через Кувейт ответ Дохи, детали которого до сих пор официально не обнародованы, не устроил арабские государства.

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Темы
Ситуация вокруг Катара
Страны
ОАЭ Катар Египет Бахрейн Саудовская Аравия
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