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Госдеп: ФСБ запросила помощь ФБР в связи с чемпионатом мира по футболу

Международная панорама
19 июля, 18:49 UTC+3 ВАШИНГТОН 19, июля. /ТАСС

Подробностей насчет того, какую именно помощь запросила российская сторона и будет ли такое содействие оказываться, не приводится

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ВАШИНГТОН, 19 июля. /ТАСС/. ФСБ России обратилось к ФБР США с просьбой об оказании содействия при обеспечении безопасности на предстоящем в 2018 году чемпионате мира по футболу. Об этом сообщается в обнародованном в среду новом ежегодном докладе Госдепартамента, посвященном анализу террористических угроз в мире.

"ФСБ запросила содействия у ФБР применительно к подготовке в сфере безопасности для Кубка мира ФИФА - 2018", - отмечается в этом документе. В нем не приводятся никакие подробности насчет того, какую именно помощь запросили у американских коллег российские правоохранительные органы и будет ли такое содействие оказываться. В 2018 году Россия примет чемпионат мира, который пройдет на 12 стадионах в 11 городах страны.

При этом внешнеполитическое ведомство США подчеркивает, что в ограниченных масштабах сотрудничество между российскими и американскими спецслужбами по контртеррористической проблематике продолжается, невзирая на нынешний период общей деградации двусторонних отношений.

Москва в том числе продолжает предупреждать Вашингтон о выявленных ею террористических угрозах в адрес США, признают авторы отчета. При этом они утверждают, что Россия не всегда содержательно и оперативно откликается на запросы США о предоставлении данных о потенциальных террористических угрозах.

"Несмотря на напряженность в общих двусторонних отношениях с Соединенными Штатами, российские службы безопасности ведут в ограниченных масштабах сотрудничество по контртеррористическим делам. Россия продолжала распространять информацию об угрозах и периодически отвечала на [американские] запросы о предоставлении информации, хотя ее ответы зачастую не были содержательными или своевременными", - говорится в докладе.

Кроме того, в нем подтверждается, что российские власти "продолжали сотрудничать с ФБР США в расследовании [деятельности] лиц, связанных со взрывами во время Бостонского марафона". Этот теракт был совершен 15 апреля 2013 года братьями Тамерланом и Джохаром Царнаевыми.

Наконец, "и ФСБ, и Следственный комитет запрашивали информацию у ФБР, касавшуюся взрыва российского <...> самолета в Египте в октябре 2015 года", добавляет Госдепартамент.

Выступая в июне минувшего года на слушаниях в Конгрессе США, занимавший тогда пост директора ЦРУ Джон Бреннан заявил, что, согласно выводам американских спецслужб, ответственность за уничтожение в небе над Синайским полуостровом пассажирского самолета компании "Когалымавиа", на борту которого находилось 218 человек, несет террористическая группировка "Ансар Бейт аль-Макдис" ("Сторонники Иерусалима").

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