Высказывания кандидата на пост посла США в России Джона Хантсмана

ТАСС-ДОСЬЕ. 18 июля президент США Дональд Трамп выдвинул на должность посла США в России кандидатуру Джона Хантсмана. Редакция ТАСС-ДОСЬЕ подготовила подборку его высказываний о США, дипломатической службе и ключевых международных проблемах.

О стране и госслужбе

"Я горд служить своей стране. Любить страну значит служить ей... Я всегда буду ставить интересы моей страны на первое место" (в ходе дебатов в рамках праймериз Республиканской партии перед президентскими выборами 2012 г.).

О дипломатической службе

"Дипломатический корпус нужен нам, чтобы демонстрировать успехи демократии за рубежом" (в ходе предвыборных дебатов в сентябре 2011 г.).

"Настоящий секрет дипломатов заключается в том, что мы обучены говорить что-нибудь, когда нам нечего сказать, и не говорить ничего, когда сказать есть что" (из выступления в Университете Южной Каролины 7 мая 2011 г.).

О России

"Политика "перезагрузки" с Россией администрации Обамы - плохой подход... Работать с Россией, развивать сотрудничество необходимо, но мы не должны строить эти отношения, как потемкинские деревни: притворяясь, что Кремль является нашим партнером в большей степени, чем на самом деле, что в России больше демократии, чем на самом деле, что права человека там соблюдаются больше, чем на самом деле, и что она меньше угрожает своим соседям. Поступая так, как поступал президент Обама, мы подрываем усилия тех, кто стремится к демократии в России. Мы демонстрируем толерантность к агрессивной политике России, в том числе в отношении Грузии и Украины. Мы подрываем свои возможности критиковать диктаторов в любой части света".

"Мы можем найти продуктивные способы взаимодействия с Россией, если будем смотреть на двусторонние отношения более прагматично. Так, в международной повестке дня полезно сконцентрироваться на вопросах, позволяющих выгодно использовать потенциал России: контроль над вооружениями, проблема Ирана, интересы США в Афганистане" (в ходе дебатов в рамках праймериз Республиканской партии перед президентскими выборами 2012 г.).

Об Афганистане и Иране

"Наша страна выполнила свои ключевые задачи в Афганистане. Мы провели свободные выборы в 2004 г. Мы выкорчевали движение "Талибан". Мы разгромили "Аль-Каиду". Мы убили Усаму бен Ладена... Я не хочу заниматься построением государственности в Афганистане, когда в моей собственной стране еще многое нужно построить" (в интервью Foreign Policy 17 ноября 2011 г.).

"Я не могу жить в мире, где Иран владеет ядерным оружием. Если вы хотите пример того, когда я считаю применение силы со стороны США оправданным, это был бы такой случай" (с сайта предвыборной кампании Республиканской партии 2011-2012 гг.).

О ближневосточном урегулировании

"Мы не можем давить в этом вопросе. Мы должны убедиться, что безопасность, экономическое развитие, поселения, региональная безопасность, изменчивая природа Ближнего Востока - все это должным образом учтено за столом переговоров. И все это лучше оставить руководству Палестины и правительству Израиля" (в ходе предвыборных дебатов 20 мая 2011 г.).

О войне с терроризмом

"Мы должны быть готовы отвечать на вызовы - со стороны "Аль-Каиды" и других ячеек террористов, география которых... включает Йемен, Африканский Рог, Пакистан и Азиатско-Тихоокеанский регион" (с сайта предвыборной кампании Республиканской партии 2011-2012 гг.).

О кибербезопасности

"Кибератаки - это новое поле войны. Нашей стране необходимо рассматривать киберпроблематику не только в качестве инструмента экономики, но и инструмента национальной безопасности. Необходимо создавать возможности для раннего предупреждения, средства защиты и инструменты для ответных мер. Атакам подвергаются не только государственные учреждения, но и отдельные граждане. Это за пределами допустимого" (в ходе предвыборных дебатов 13 августа 2011 г.).

О международной торговле

"Если Америка закрывает двери, так делают и все остальные. Мы - основной двигатель экономического роста в мире, мы последний светоч свободной торговли, открытых рынков" (из интервью журналу "Политико", февраль 2009 г.).

"Я не принадлежу к школе Дона Трампа... по международной торговле. Я не хочу, чтобы мы оказались в состоянии торговой войны" (в ходе предвыборных дебатов в 2011 г.).

О климате

"Я верю в эволюцию и доверяю ученым по вопросам глобального потепления. Можете считать меня сумасшедшим" (официальный аккаунт Джона Хантсмана в Twitter, 18 августа 2011 г.).

"Конгрессу пришло время действовать - ввести квоты на выбросы парниковых газов" (в социальной рекламе, в которой Хантсман снялся наряду с губернатором Калифорнии Арнольдом Шварценеггером и губернатором штата Монтана Брайаном Швейтцером, ноябрь 2007 г.).

О нелегальной миграции

"Мне отвратительна мысль о стене на границе (с Мексикой - прим. ТАСС-ДОСЬЕ). Меня как американца отталкивает эта идея, она противоречит... тому образу, который мы всегда демонстрировали остальному миру. Но ситуация сегодня такова, что, по-моему, у нас нет выбора, и прежде, чем мы начнем разговор об оформлении 11-12 миллионов незарегистрированных работников (уже находящихся на территории США - прим. ТАСС-ДОСЬЕ), необходимо укрепить границу" (в ходе предвыборных дебатов, май 2011 г.).