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Сирия обвинила ООН в отправке гуманитарной помощи в подконтрольные террористам районы

Международная панорама
19 июля, 19:46 UTC+3 ООН ООН 19, июля. /ТАСС

Временный поверенный в делах Сирии в ООН Мунзер Мунзер считает, что УКГВ при отправке гумконвоев игнорирует районы, в которых нет террористических групп

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ООН, 19 июля. /ТАСС/. Управление по координации гуманитарных вопросов ООН (УКГВ) при отправке гуманитарной помощи намеренно уделяет больше внимания районам Сирии, в которых действуют террористические группы. Такое утверждение содержится в письме, направленном временным поверенным в делах Сирийской Арабской Республики в ООН Мунзером Мунзером генеральному секретарю организации Антониу Гутерришу в Совет Безопасности (СБ).

"Важно отметить, что Управление по координации гуманитарных вопросов не направило автоколонны во многие районы, которые остро нуждаются в помощи и поддержке. В то же время Управление намеренно уделяет особое внимание конкретным районам, в которых находятся и действуют вооруженные террористические группы, игнорируя те районы, в которых этих террористических групп нет", - утверждал дипломат.

В письме сирийской стороны приводится информация о полусотне гуманитарных конвоев, направленных в различные районы Сирии с начала года, а также других операциях, в том числе по доставке помощи в Дейр-эз-Зор воздушным транспортом. При этом Мунзер Мунзер указал, что в ежемесячных докладах СБ, касающихся гуманитарной ситуации в Сирии, секретариат ООН не упоминает автоколонны с помощью, направляемые Международным Комитетом Красного Креста и Сирийским обществом Красного Полумесяца. Это, по его словам, "приводит к представлению ложных и неправильных данных о реальном положении дел с выполнением планов отправки автоколонн и о числе лиц, нуждающихся в помощи".

"Составители этих докладов, в частности представители Управления по координации гуманитарных вопросов, также игнорируют трудности, обусловленные ситуацией в плане безопасности, действия террористических организаций и некоторые материально-технические сложности, в том числе небольшое количество грузовых автомобилей и нехватку топлива в некоторых провинциях, особенно в зимний период, что не позволяет в полной мере выполнить планы отправки автоколонн", - подчеркнул дипломат.

В УКГВ ООН пока не прокомментировали обвинения сирийской стороны.

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