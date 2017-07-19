Минюст Украины зарегистрировал партию Надежды Савченко

КИЕВ, 19 июля. /ТАСС/. Новая партия - "Общественно-политическая платформа Надежды Савченко" (ОПП) зарегистрирована на Украине. Об этом сообщила в среду сама Савченко.

"Министерство юстиции зарегистрировало политическую партию "Общественно-политическая платформа Надежды Савченко. Она не является партией, созданной для меня или под меня", - написала депутат Верховной рады в Facebook. При этом, по ее словам, ОПП нацелена на изменение политической системы Украины конституционным путем.

Савченко призвала "сознательных, порядочных, честных и думающих" людей пополнить ряды ее партии. В то же время она отказалась от сотрудничества с теми, кто "привык мыслить по-старому и хочет дорваться до власти".

Депутат объявила о новом политическом проекте в апреле. До этого она состояла в рядах партии Юлии Тимошенко "Батькивщина", по спискам которой прошла в Раду. Однако в конце октября 2016 года написала заявление о выходе из партии, после чего была исключено из ее состава. Затем Рада исключила ее из состава украинской делегации в ПАСЕ и из парламентского комитета по вопросам национальной безопасности и обороны, так как попала в немилость после переговоров с руководством провозглашенных Донецкой и Луганской народных республик.

Савченко была признана в России виновной по делу об убийстве в Донбассе журналистов ВГТРК Игоря Корнелюка и Антона Волошина, а также незаконном пересечении границы. 22 марта Донецкий городской суд Ростовской области приговорил ее к 22 годам колонии общего режима. 25 мая президент РФ Владимир Путин по просьбе родственников погибших журналистов подписал указ о помиловании Савченко, после чего она была доставлена самолетом в Киев.