Закрыть фоторежим
Закрыть фоторежим
Ваш регион:
В стране
Политика
Международная панорама
Экономика и бизнес
Армия и ОПК
Общество
Происшествия
Спорт
Культура
Добрости
Наука
Космос
Выберите город
Региональные версии
Курс ЦБ на 20.07:
$ 59.24
€ 68.28
^
Лента новостей
Разделы сайта
Все новости
Лента новостей
Новости Поиск Темы
ОК
Применить фильтр
Вы можете фильтровать ленту,
выбирая только интересные
вам разделы.
Перейти к поиску
Идёт загрузка
Ещё новости

Минюст Украины зарегистрировал партию Надежды Савченко

Международная панорама
19 июля, 20:05 UTC+3 КИЕВ КИЕВ 19, июля. /ТАСС

Депутат Верховной рады призвала "сознательных, порядочных, честных и думающих" людей вступать в ее партию

Поделиться
Материал из 1 страницы
Надежда Савченко

Надежда Савченко

© AP Photo/Sergei Chuzavkov

КИЕВ, 19 июля. /ТАСС/. Новая партия - "Общественно-политическая платформа Надежды Савченко" (ОПП) зарегистрирована на Украине. Об этом сообщила в среду сама Савченко.

"Министерство юстиции зарегистрировало политическую партию "Общественно-политическая платформа Надежды Савченко. Она не является партией, созданной для меня или под меня", - написала депутат Верховной рады в Facebook. При этом, по ее словам, ОПП нацелена на изменение политической системы Украины конституционным путем.

Смотрите также
Надежда Савченко

Савченко намерена баллотироваться в президенты Украины

Савченко призвала "сознательных, порядочных, честных и думающих" людей пополнить ряды ее партии. В то же время она отказалась от сотрудничества с теми, кто "привык мыслить по-старому и хочет дорваться до власти".

Депутат объявила о новом политическом проекте в апреле. До этого она состояла в рядах партии Юлии Тимошенко "Батькивщина", по спискам которой прошла в Раду. Однако в конце октября 2016 года написала заявление о выходе из партии, после чего была исключено из ее состава. Затем Рада исключила ее из состава украинской делегации в ПАСЕ и из парламентского комитета по вопросам национальной безопасности и обороны, так как попала в немилость после переговоров с руководством провозглашенных Донецкой и Луганской народных республик.

Савченко была признана в России виновной по делу об убийстве в Донбассе журналистов ВГТРК Игоря Корнелюка и Антона Волошина, а также незаконном пересечении границы. 22 марта Донецкий городской суд Ростовской области приговорил ее к 22 годам колонии общего режима. 25 мая президент РФ Владимир Путин по просьбе родственников погибших журналистов подписал указ о помиловании Савченко, после чего она была доставлена самолетом в Киев.

{{item.group_date}}
{{item.suffix?", "+item.suffix:""}}
Показать еще
Поделиться
Темы
Кризис на Украине
Страны
Украина
Новости smi2.ru
В других СМИ
Загрузка...
Реклама
Интересное
Воздушные акробаты МАКС-2017
Виндзоры: 100 лет перемен
Сталинградская битва: карта мест боевой славы и причины поражения вермахта
Фото
15
Политический кризис в Венесуэле: причины и реакция
7
Макрон и Нетаньяху почтили память евреев, погибших после парижской облавы 1942 года
23
Daft Punk для Макрона и Трампа: как прошли торжества на Елисейских полях
Проект "1917"
Июльские события: большевики против всех
Самое читаемое
Сейчас
За сутки
За неделю
1
Цена отдыха: регионы РФ ждут приток туристов и миллиарды рублей от курортного сбора
2
Замглавы ЕК: новые законы в Польше ставят под угрозу независимость судов
3
МВД разрешило сотрудникам ДПС останавливать автобусы вне стационарных постов
4
Минюст Украины зарегистрировал партию Надежды Савченко
5
Володин сообщил, что Кнессет рассмотрел заявление по сносу советских памятников в Польше
6
Военнослужащих будут лишать выплат за употребление наркотиков
7
Генпрокуратура опротестовала введение временной администрации в банке "Югра"
Темы дня
Реклама