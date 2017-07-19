Закрыть фоторежим
Закрыть фоторежим
Ваш регион:
В стране
Политика
Международная панорама
Экономика и бизнес
Армия и ОПК
Общество
Происшествия
Спорт
Культура
Добрости
Наука
Космос
Выберите город
Региональные версии
Курс ЦБ на 20.07:
$ 59.24
€ 68.28
^
Лента новостей
Разделы сайта
Все новости
Лента новостей
Новости Поиск Темы
ОК
Применить фильтр
Вы можете фильтровать ленту,
выбирая только интересные
вам разделы.
Перейти к поиску
Идёт загрузка
Ещё новости

Парламент Израиля заявил о необходимости сохранения памяти о Второй мировой войне

Международная панорама
19 июля, 21:13 UTC+3 ТЕЛЬ-АВИВ ТЕЛЬ-АВИВ 19, июля. /ТАСС

Кнессета Константин Развозов заявил, что "осквернение памяти солдат Красной армии и жертв Холокоста позорно и недопустимо"

Поделиться
Материал из 1 страницы

ТЕЛЬ-АВИВ, 19 июля. /ТАСС/. Депутаты израильского Кнессета (парламента) поддержали в среду подавляющим большинством голосов заявление по сохранению исторической памяти о Второй мировой войне. Трансляцию пленарного заседания вел парламентский телевизионный канал.

Одним из инициаторов обсуждения соответствующей темы стал депутат Кнессета Константин Развозов. В своем выступлении он призвал международное сообщество объединить усилия и не допустить искажения истории, отрицания фактов и осквернения памяти жертв и героев Второй мировой войны.

"Осквернение памяти солдат Красной армии и жертв Холокоста позорно и недопустимо, весь мир должен понимать, что он в долгу перед солдатами и офицерами Красной армии за их неоспоримый вклад в борьбу с нацизмом, - сказал Развозов. - Молодое поколение в Европе и во всем мире должно воспитываться на универсальных уроках Холокоста и Второй мировой войны. Только сохранение памяти, углубленное и объективное изучение истории сможет предотвратить повторение тех страшных событий".

Смотрите также
Монумент "Воин-освободитель" в Трептов-парке, Берлин

Памятники советским воинам в Европе. Досье

Депутат напомнил, что в Красной армии "служили около полумиллиона евреев, четверть миллиона погибли на фронте". "Среди них был и мой прадед, героически погибший в боях под Днепропетровском, поэтому решение этого вопроса для меня имеет особое значение", - подчеркнул он. Депутаты утвердили обращение, касающееся задач по сохранению исторической памяти о Второй мировой войне, и передали его в одну из комиссий Кнессета для дальнейшей работы.

Президент Польши Анджей Дуда 17 июля текущего года утвердил изменения в закон о запрете пропаганды коммунизма или иного тоталитарного строя от 1 апреля 2016 года, которыми, в частности, предусматривается демонтаж памятников и памятных знаков советским воинам, освобождавшим Польшу от гитлеровской оккупации в 1944-1945 годах. МИД РФ назвал это решение сознательной провокацией и заявил, что оно не останется без последствий.

29 июня в Москве состоялась встреча председателя Госдумы Вячеслава Володина и спикера Кнессета Юлия Эдельштейна. Они обсудили принятую Сеймом Польши поправку в закон о запрете пропаганды коммунизма, которая позволяет снести более 200 памятников советским воинам-освободителям. Собеседники договорились о принятии Госдумой и Кнессетом заявлений, осуждающих этот закон.

{{item.group_date}}
{{item.suffix?", "+item.suffix:""}}
Показать еще
Поделиться
Персоны
Дуда, Анджей Володин, Вячеслав Викторович
Страны
Россия Польша Израиль
Новости smi2.ru
В других СМИ
Загрузка...
Реклама
Интересное
Воздушные акробаты МАКС-2017
Виндзоры: 100 лет перемен
Сталинградская битва: карта мест боевой славы и причины поражения вермахта
Фото
15
Политический кризис в Венесуэле: причины и реакция
7
Макрон и Нетаньяху почтили память евреев, погибших после парижской облавы 1942 года
23
Daft Punk для Макрона и Трампа: как прошли торжества на Елисейских полях
Проект "1917"
Июльские события: большевики против всех
Самое читаемое
Сейчас
За сутки
За неделю
1
Цена отдыха: регионы РФ ждут приток туристов и миллиарды рублей от курортного сбора
2
В ДТП под Курском погибли пять человек, в их числе четверо детей
3
Замглавы ЕК: новые законы в Польше ставят под угрозу независимость судов
4
Генпрокуратура опротестовала введение временной администрации в банке "Югра"
5
Совет судей Кубани: свадьбу дочери судьи оплатил ее бывший муж
6
"Известия": глава ЛНР допустил возвращение республики в состав Украины
7
В Москве разрабатывают аэротакси и летающие мотоциклы
Темы дня
Реклама