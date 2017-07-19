Парламент Израиля заявил о необходимости сохранения памяти о Второй мировой войне

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ТЕЛЬ-АВИВ, 19 июля. /ТАСС/. Депутаты израильского Кнессета (парламента) поддержали в среду подавляющим большинством голосов заявление по сохранению исторической памяти о Второй мировой войне. Трансляцию пленарного заседания вел парламентский телевизионный канал.
Одним из инициаторов обсуждения соответствующей темы стал депутат Кнессета Константин Развозов. В своем выступлении он призвал международное сообщество объединить усилия и не допустить искажения истории, отрицания фактов и осквернения памяти жертв и героев Второй мировой войны.
"Осквернение памяти солдат Красной армии и жертв Холокоста позорно и недопустимо, весь мир должен понимать, что он в долгу перед солдатами и офицерами Красной армии за их неоспоримый вклад в борьбу с нацизмом, - сказал Развозов. - Молодое поколение в Европе и во всем мире должно воспитываться на универсальных уроках Холокоста и Второй мировой войны. Только сохранение памяти, углубленное и объективное изучение истории сможет предотвратить повторение тех страшных событий".
Депутат напомнил, что в Красной армии "служили около полумиллиона евреев, четверть миллиона погибли на фронте". "Среди них был и мой прадед, героически погибший в боях под Днепропетровском, поэтому решение этого вопроса для меня имеет особое значение", - подчеркнул он. Депутаты утвердили обращение, касающееся задач по сохранению исторической памяти о Второй мировой войне, и передали его в одну из комиссий Кнессета для дальнейшей работы.
Президент Польши Анджей Дуда 17 июля текущего года утвердил изменения в закон о запрете пропаганды коммунизма или иного тоталитарного строя от 1 апреля 2016 года, которыми, в частности, предусматривается демонтаж памятников и памятных знаков советским воинам, освобождавшим Польшу от гитлеровской оккупации в 1944-1945 годах. МИД РФ назвал это решение сознательной провокацией и заявил, что оно не останется без последствий.
29 июня в Москве состоялась встреча председателя Госдумы Вячеслава Володина и спикера Кнессета Юлия Эдельштейна. Они обсудили принятую Сеймом Польши поправку в закон о запрете пропаганды коммунизма, которая позволяет снести более 200 памятников советским воинам-освободителям. Собеседники договорились о принятии Госдумой и Кнессетом заявлений, осуждающих этот закон.