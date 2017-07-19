Закрыть фоторежим
Закрыть фоторежим
Ваш регион:
В стране
Политика
Международная панорама
Экономика и бизнес
Армия и ОПК
Общество
Происшествия
Спорт
Культура
Добрости
Наука
Космос
Выберите город
Региональные версии
Курс ЦБ на 20.07:
$ 59.24
€ 68.28
^
Лента новостей
Разделы сайта
Все новости
Лента новостей
Новости Поиск Темы
ОК
Применить фильтр
Вы можете фильтровать ленту,
выбирая только интересные
вам разделы.
Перейти к поиску
Идёт загрузка
Ещё новости

Белый дом счел "антироссийской лихорадкой" сообщения СМИ о "тайной" беседе Трампа и Путина

Международная панорама
19 июля, 23:50 UTC+3 ВАШИНГТОН ВАШИНГТОН 19, июля. /ТАСС

Там подчеркнули, что пытаться организовать некую "приватную встречу", когда в помещении более 40 человек, - немного смехотворно

Поделиться
Материал из 1 страницы
© AP Photo/Susan Walsh

ВАШИНГТОН, 19 июля. /ТАСС/. Беседа президентов США и России Дональда Трампа и Владимира Путина во время ужина в рамках саммита "двадцатки" в Гамбурге была краткой и проходила в присутствии нескольких десятков человек, что делает смехотворными попытки СМИ представить ее в качестве "тайной" встречи. Об этом заявила в среду на брифинге первый заместитель пресс-секретаря Белого дома Сара Сандерс.

"На ужине присутствовало более 40 человек, так как помимо самих политиков допускался один переводчик (каждому лидеру с супругой - прим. ТАСС). Пытаться организовать некую "приватную встречу", когда в помещении более 40 человек, - немного смехотворно", - сказала она, добавив, что беседа "продолжалась определенно менее часа", но никто "не ходил за ним [Трампом] с секундомером".

Смотрите также
Президент РФ Владимир Путин и президент США Дональд Трамп (слева направо по центру) во время двусторонней встречи на саммите G20

"Шаг вперед": реакция российских политиков на встречу Путина и Трампа

"Прессу захлестнула антироссийская лихорадка, и все пытаются выдумать какую-то несоответствующую действительности историю. Был официальный ужин, который широко анонсировался в распорядке дня президента, равно как и в официальном графике мероприятий саммита "двадцатки". Говорилось, что президент будет присутствовать на нем, что первая леди будет с ним", - добавила она.

Первым о факте означенной встречи Трампа и Путина сообщил во вторник основатель и руководитель международной исследовательско-консалтинговой фирмы Eurasia Group Иэн Бреммер. По его утверждению, она прошла вечером 7 июля и продолжалась около часа. Позднее Белый дом заявил, что речь идет лишь о кратком диалоге лидеров во время ужина, на котором все гости так или иначе взаимодействовали между собой.

В среду пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков заявил в эфире Первого канала, что сообщения американских СМИ о том, что Путин проводил "тайную" встречу с Трампом на полях прошедшего в Гамбурге саммита "Большой двадцатки", вызывают удивление и непонимание. Песков также добавил, что подобные заявления в американских СМИ свидетельствуют о том, что в политическом истеблишменте США сохраняется нездоровое отношение к России, охарактеризованной самим Трампом как "российская лихорадка".

{{item.group_date}}
{{item.suffix?", "+item.suffix:""}}
Показать еще
Поделиться
Темы
Саммит G20 в Гамбурге Встреча Путина и Трампа
Персоны
Трамп, Дональд Песков, Дмитрий Сергеевич Путин, Владимир Владимирович
Страны
США Россия
Новости smi2.ru
В других СМИ
Загрузка...
Реклама
Интересное
Воздушные акробаты МАКС-2017
Виндзоры: 100 лет перемен
Сталинградская битва: карта мест боевой славы и причины поражения вермахта
Фото
15
Политический кризис в Венесуэле: причины и реакция
7
Макрон и Нетаньяху почтили память евреев, погибших после парижской облавы 1942 года
23
Daft Punk для Макрона и Трампа: как прошли торжества на Елисейских полях
Проект "1917"
Июльские события: большевики против всех
Самое читаемое
Сейчас
За сутки
За неделю
1
Умер актер Виктор Кинах
2
В ДТП под Курском погибли пять человек, в их числе четверо детей
3
WP: Трамп решил закрыть программу ЦРУ по вооружению оппозиции в Сирии
4
Цена отдыха: регионы РФ ждут приток туристов и миллиарды рублей от курортного сбора
5
В Москве разрабатывают аэротакси и летающие мотоциклы
6
Дом Латыниной в Переделкине облили неизвестной жидкостью
7
Андрей Кончаловский: государство не обязано давать огромные деньги на свободное творчество
Темы дня
Реклама