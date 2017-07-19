Белый дом счел "антироссийской лихорадкой" сообщения СМИ о "тайной" беседе Трампа и Путина

ВАШИНГТОН, 19 июля. /ТАСС/. Беседа президентов США и России Дональда Трампа и Владимира Путина во время ужина в рамках саммита "двадцатки" в Гамбурге была краткой и проходила в присутствии нескольких десятков человек, что делает смехотворными попытки СМИ представить ее в качестве "тайной" встречи. Об этом заявила в среду на брифинге первый заместитель пресс-секретаря Белого дома Сара Сандерс.

"На ужине присутствовало более 40 человек, так как помимо самих политиков допускался один переводчик (каждому лидеру с супругой - прим. ТАСС). Пытаться организовать некую "приватную встречу", когда в помещении более 40 человек, - немного смехотворно", - сказала она, добавив, что беседа "продолжалась определенно менее часа", но никто "не ходил за ним [Трампом] с секундомером".

"Прессу захлестнула антироссийская лихорадка, и все пытаются выдумать какую-то несоответствующую действительности историю. Был официальный ужин, который широко анонсировался в распорядке дня президента, равно как и в официальном графике мероприятий саммита "двадцатки". Говорилось, что президент будет присутствовать на нем, что первая леди будет с ним", - добавила она.

Первым о факте означенной встречи Трампа и Путина сообщил во вторник основатель и руководитель международной исследовательско-консалтинговой фирмы Eurasia Group Иэн Бреммер. По его утверждению, она прошла вечером 7 июля и продолжалась около часа. Позднее Белый дом заявил, что речь идет лишь о кратком диалоге лидеров во время ужина, на котором все гости так или иначе взаимодействовали между собой.

В среду пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков заявил в эфире Первого канала, что сообщения американских СМИ о том, что Путин проводил "тайную" встречу с Трампом на полях прошедшего в Гамбурге саммита "Большой двадцатки", вызывают удивление и непонимание. Песков также добавил, что подобные заявления в американских СМИ свидетельствуют о том, что в политическом истеблишменте США сохраняется нездоровое отношение к России, охарактеризованной самим Трампом как "российская лихорадка".