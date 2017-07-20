FT: Великобритания пригрозила Брюсселю возвращением в страны ЕС радиоактивных отходов

ЛОНДОН, 20 июля. /ТАСС/. Великобритания предупредила власти в Брюсселе, что после Brexit она может отправить обратно в страны ЕС радиоактивные отходы, направленные ранее в Соединенное Королевство для переработки и хранения. Об этом сообщила в среду газета Financial Times (FT) со ссылкой на содержание одного из документов, излагающих позицию Лондона на переговорах с властями ЕС об условиях выхода Великобритании из сообщества. В нем было зафиксировано право "возвращать радиоактивные отходы в страну происхождения".

В этом документе также говорится об ответственности стран ЕС за некоторые "особые расщепляющиеся материалы", которые являются наиболее опасными и наиболее жестко регулируемыми типами ядерных веществ, включая плутоний из импортированного отработавшего топлива. Газета указывает, что пятая часть 126-тонных запасов плутония для гражданских нужд, которые хранятся на атомном комплексе в Селлафилде в английском графстве Камбрия, имеют импортное происхождение. Ведь это предприятие с 1970-х годов занималось переработкой отработавшего ядерного топлива из стран ЕС, в том числе из Германии, Италии и Швеции.

Издание утверждает, что один из британских чиновников, чье имя не упоминается, назвал указанный пункт "закодированным предупреждением Брюсселю" о том, что в ЕС должны быть заинтересованы в достижении консенсуса с Лондоном по вопросу о ядерном регулировании. Газета также приводит слова одного из экспертов в атомной области, консультировавшего британское правительство: "Это может быть всего лишь напоминанием, что лодка с плутонием в конечном итоге может оказаться в гавани в Антверпене, если договоренность не будет достигнута".

FT отмечает, что вопрос о ядерном регулировании является одним из наиболее острых на раннем этапе переговоров об условиях Brexit. В марте Великобритания сама известила власти ЕС о своем намерении покинуть Европейское сообщество по атомной энергии (Евратом). Однако ведущие представители британской атомной индустрии стремятся к тому, чтобы правительство либо нашло способ все-таки остаться в Евратоме, либо - если это окажется невозможным - заключило бы соглашение о долговременном переходном периоде, во время которого можно было бы успеть разработать новую систему ядерного регулирования.

Инфографика Brexit: хронология выхода из ЕС За выход Великобритании из Европейского союза в 2016 году высказалось чуть больше половины населения страны. После этого премьер-министр Дэвид Кэмерон подал в отставку, а его место заняла Тереза Мэй. В октябре 2016 года она заявила, что запустит Brexit к концу марта 2017 года. В январе соответствующий законопроект был внесен на рассмотрение парламента. А 19 июня 2017 года начались официальные переговоры Соединенного Королевства с ЕС об условиях "развода".