Молдавская оппозиция проведет акцию протеста против изменения системы выборов

КИШИНЕВ, 20 июля. /ТАСС/. Большинство оппозиционных партий и неправительственных организаций Молдавии ожидает, что их сторонники выйдут в четверг на акцию протеста против изменения системы выборов в парламент, которую депутаты планируют утвердить в окончательном чтении. Среди них - "Платформа Достоинство и Правда" и "Наша партия" (НП), стоявшие за массовыми митингами в Кишиневе в 2016 году, а также Партия действия и солидарности Майи Санду, которая получила второй результат на прошлогодних президентских выборах.

"Призываем всех выйти на протест к парламенту, чтобы сказать "нет" изменению избирательной системы. Этот законопроект должен быть отозван, а выборы должны пройти по старой системе. В новом парламенте, где не будет демократов, можно будет обсуждать разные варианты", - сказал на пресс-конференции вице-председатель НП Дмитрий Чубашенко.

Реформа

Инициатива предполагает переход от пропорциональной системы выборов (по партийным спискам) к смешанной, в соответствии с которой часть депутатов будет избираться по одномандатным округам. Этот вариант стал результатом компромисса, заключенного находящимся в оппозиции к парламенту президентом страны Игорем Додоном и поддерживающей его Партией социалистов Республики Молдова с контролирующей парламентское большинство Демократической партией Молдовы (ДПМ), которая предлагала полный переход на одномандатную систему. Однако реформу не поддержали другие оппозиционеры, которые считают, что нужны теряющей популярность ДПМ, чтобы удержать власть в стране после выборов в 2018 году.

В этой ситуации власти запросили заключение Венецианской комиссии (ВК) по поводу законопроекта, однако ее эксперты "не рекомендовали вносить столь значительные изменения без широкого консенсуса в обществе", а также сделали ряд технических замечаний. Учесть мнение ВК молдавское руководство призвали представители Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе, Евросоюза и США. Как сообщил председатель парламента, в итоговом законопроекте данные изменения "были учтены в той или иной мере".

По сведениям местных СМИ, кроме оппозиционеров, в демонстрации у парламента примут участие и сторонники реформы.

"Мы знаем, что власть готовит контракцию протеста сторонников изменений. Они хотят вывести тысячи людей, столько же выйдут против. Из районов в Кишинев свозят сотрудников полиции. Но наш протест будет мирным", - заверил Чубашенко.

Неудачи проевропейской власти

В апреле 2009 года недовольные победой на выборах Партии коммунистов Республики Молдова сторонники проевропейских партий устроили беспорядки, разгромив парламент и резиденцию президента Владимира Воронина. К власти пришла коалиция проевропейских партий, лидеры которой обещали добиться вступления страны в Евросоюз. Однако ее правление ознаменовалось кризисом в экономике, серией коррупционных и политических скандалов.

Осенью 2016 года после известия о причастности властей к хищению из банков €1 млрд на улицы вышли десятки тысяч протестующих. Под их давлением в отставку ушли два правительства, был арестован и осужден за коррупцию бывший премьер-министр Владимир Филат, который являлся лидером Либерал-демократической партии Молдовы, составлявшей ядро правящей проевропейской коалиции.

Новую коалицию сформировали бывшие партнеры либерал-демократов из ДПМ. Однако результаты последних опросов общественного мнения показали, что 75-80% населения не доверяет властям, а число сторонников провозглашенного правительством курса на евроинтеграцию - хотя жители Молдавии и получили возможность безвизового въезда в ЕС - снизилось с 2010 года с 70% до 49%, а число тех, кто ратует за вступление в Евразийский экономический союз, превысило 51%.