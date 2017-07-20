СМИ: власти Гаити начали воссоздание распущенной более 20 лет назад армии

ТАСС, 20 июля. Республика Гаити приступила к воссозданию Вооруженных сил, которые были полностью расформированы более 20 лет назад. Как сообщила в среду газета Le Nouvelliste, сотни молодых людей со всей страны съехались для прохождения собеседований на военную базу Леоган, расположенную в окрестностях столицы Гаити Порт-о-Пренса.

Армия Гаити была распущена в 1995 году по приказу президента Жан-Бертрана Аристида, который четырьмя годами ранее был свергнут в результате военного переворота. С тех пор безопасность на Гаити обеспечивает национальная полиция, насчитывающая порядка 15 тыс. человек.

В начале июля министр национальной обороны Гаити Эрве Дени сообщил о намерении воссоздать Вооруженные силы. Планируется, что новая армия будет состоять из 500 человек в возрасте от 18 до 25 лет. В функции военных будут входить патрулирование прибрежных вод, охрана границы с Доминиканской Республикой, которая делит с Гаити одноименный остров, а также помощь в ликвидации последствий нередких в стране стихийных бедствий.

Президент Гаити Жовенель Моиз поддержал идею создания армии. Между тем, противники этого решения утверждают, что Вооруженные силы станут дополнительный нагрузкой на бюджет страны, которого и так не хватает на обеспечение образования и здравоохранения и содержание национальной полиции.

В апреле Совет Безопасности ООН принял решение завершить 15 октября Миссию ООН по стабилизации в Гаити (МООНСГ), в составе которой несут службу 2,3 тыс. военнослужащих. Она будет заменена меньшей по масштабу миротворческой операцией, которая сосредоточится на поддержании общественного порядка в стране и подготовке национальной полиции. МООНСГ была учреждена в 2004 году для сдерживания конфликта, возникшего в стране на почве острого внутриполитического кризиса.

Гаити, население которого составляет около 10,6 млн человек, является беднейшим государством Западного полушария. В 2010 году в стране произошло разрушительное землетрясение, унесшее жизни более 220 тыс. человек. В том же году на Гаити обрушилась эпидемия холеры. В октябре прошлого года около тысячи гаитян погибли в результате пронесшегося над страной урагана "Мэттью".