Трамп заявил, что во время второй беседы с Путиным на G20 обсуждал усыновления

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НЬЮ-ЙОРК, 20 июля. /ТАСС/. Американский президент Дональд Трамп во время ужина, организованного в рамках саммита "двадцатки" в Гамбурге, обсуждал с российским коллегой Владимиром Путиным тему усыновления в Соединенных Штатах детей из РФ. Соответствующее заявление хозяин Белого дома сделал в опубликованном в среду интервью газете The New York Times.
Он отметил, что беседа продолжалась около 15 минут. "Просто говорили о разных вещах. На самом деле это было очень интересно, мы говорили об усыновлениях", - сказал Трамп.
Американский лидер рассказал, что сожалеет, что назначил на пост министра юстиции Джеффа Сешнса, так как тот отказался от участия в расследовании по России.
"Сешнсу не следовало брать самоотвод, а если он собирался взять самоотвод, то должен был сказать мне об этом до того, как согласился занять должность, и я выбрал бы кого-нибудь другого", - подчеркнул Трамп.
Ранее Сешнс отказался от участия в любых разбирательствах, касающихся роли России в предвыборных процессах в США. Он принял такое решение в связи со скандалом, который разразился из-за того, что министр якобы скрывал факт своих встреч с послом РФ в Вашингтоне.
Разбирательство по поводу утверждений о якобы имевших место попытках российских властей повлиять на президентские выборы 2016 года, а также связанных с этим вопросов осуществляет ФБР. Параллельное расследование проводят спецкомитеты по разведке Сената и Палаты представителей Конгресса США.
Трамп и его ключевые помощники неоднократно говорили о беспочвенности подозрений в каких-либо неправомерных контактах с российскими официальными лицами в период прошлогодней предвыборной кампании. Москва также отвергала обвинения в попытках повлиять на ход президентских выборов в США.