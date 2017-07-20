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Выборы в Конституционную ассамблею Венесуэлы пройдут в режиме повышенной безопасности

Международная панорама
20 июля, 4:54 UTC+3 ТАСС

В частности, было решено перенести 750 пунктов для голосования в более спокойные районы, а также расширить периметр безопасности вокруг пунктов до 500 метров

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ТАСС, 20 июля. Венесуэльские власти предпримут повышенные меры безопасности для обеспечения порядка на выборах в Конституционную ассамблею (КА). Об этом сообщила в среду глава Национального избирательного совета (НИС) Тибисай Лусена на пресс-конференции, которая транслировалась в эфире телеканала Venezuela de Televisión.

По ее словам, возглавляемый ей орган во вторник представил на заседании Совета безопасности республики свой план действий и "совместно с некоторыми участниками Совбеза приступил к работе над дополнительными мерами для обеспечения безопасности".

"Это экстраординарные меры, потому что мы живем в необычное время, в условиях беспрецедентного роста насилия. В ближайшие дни мы расскажем, как будем их реализовывать", - сказала она.

По ее словам, в частности, было принято решение перенести 750 пунктов для голосования в более спокойные районы, а также "расширить периметр безопасности [вокруг пунктов] до 500 метров". Часть участков будет закрыта. Как отметила глава НИС, жители небезопасных районов смогут проголосовать в любом другом пункте в их муниципалитете или на центральном участке в Каракасе.

Выборы в КА, которая может реформировать систему государственного управления и изменять основной закон Венесуэлы, назначены на 30 июля. Решение президента республики Николаса Мадуро о созыве этого органа, причем без проведения предварительного референдума, вызвало протесты со стороны контролирующей парламент оппозиции и Генеральной прокуратуры и привело к обострению обстановки в стране.

С начала апреля в республике идут самые крупные за последние годы акции протеста против исполнительной власти. Поводом для них послужили решения Верховного суда, расширяющие полномочия президента и ограничивающие функции парламента. За это время погибли более 90 человек, пострадали около 1,5 тысячи, несколько тысяч оказались под стражей.

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