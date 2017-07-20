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Трамп в третий раз выдвинул кандидата на пост министра армии

Международная панорама
20 июля, 5:04 UTC+3 ВАШИНГТОН ВАШИНГТОН 20, июля. /ТАСС

Прежде президент США уже предлагал на эту должность американского инвестора-миллиардера Винсента Виолу, а также члена Сената штата Теннесси Марка Грина

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ВАШИНГТОН, 20 июля. /ТАСС/. Президент США Дональд Трамп выдвинул в качестве кандидата на пост министра армии (сухопутных войск) Марка Эспера, бывшего вице-президента американского военно-промышленного гиганта - компании Raytheon. Соответствующее заявление было распространено в среду пресс-службой Белого дома.

Прежде Трамп уже предлагал на эту должность американского инвестора-миллиардера Винсента Виолу, а также члена Сената штата Теннесси Марка Грина. Первый снял свою кандидатуру из-за возможности потенциальных конфликтов его частных и государственных интересов, а второй - на фоне нападок на него в связи с высказываниями на тему сексуальных меньшинств, ислама и теории эволюции.

Министерство армии входит в состав оборонного ведомства США. Его руководитель отвечает, в частности, за материально-техническое обеспечение американских сухопутных войск, а также за людские и финансовые ресурсы, имеющиеся в их распоряжении. Министры ВВС, ВМС и армии не являются членами президентского кабинета.

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