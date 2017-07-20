Постпред США при ООН настаивает на необходимости разоружить "Хезболлах"

ООН, 20 июля. /ТАСС/. Международное сообщество должно усилить давление на ливанское движение "Хезболлах", чтобы добиться его разоружения и прекращения "дестабилизирующего поведения" в отношении Израиля. Такое мнение выразила в среду постоянный представитель США при ООН Никки Хейли на встрече со специальным координатором всемирной организации по Ливану Сигрид Кааг.

Как сообщили в пресс-службе американской дипмиссии, они обсудили стоящие перед Ливаном вызовы в сфере политики и безопасности, а также гуманитарную ситуацию в арабской стране.

"Посол Хейли подчеркнула необходимость усиления международным сообществом давления на [организацию] "Хезболлах", чтобы разоружить ее и положить конец ее дестабилизирующему поведению, в особенности в отношении Израиля. Посол Хейли выразила тревогу по поводу накопления оружия "Хезболлах", эта ситуация требует внимания со стороны международного сообщества с целью предотвращения дальнейшей эскалации напряженности в регионе", - говорится в коммюнике по итогам встречи. Постпред США также призвала Временные силы ООН в Ливане со всей серьезностью реагировать на "угрозу, которую представляет "Хезболлах".

"Хезболлах" - шиитское исламистское движение, базирующееся в некоторых районах Бейрута, долине Бекаа и на юге страны. В последние годы его бойцы сражаются в Сирии на стороне правительственных войск. Движение признано террористической организацией в Израиле, США и Евросоюзе, а также членами Совета сотрудничества арабских государств Персидского залива. В отношении "Хезболлах" действуют американские санкции.

В 2006 году активисты движения вели боевые действия против израильской армии на юге Ливана. По данным ООН, в результате 34-дневного противостояния погибли почти 1,2 тысячи человек, более 4 тысяч получили ранения.

США, являющиеся ближайшим союзником Израиля, регулярно негативно высказываются о "Хезболлах". В апреле Хейли предложила Совету Безопасности ООН уйти от ежемесячного обсуждения палестино-израильской тематики в контексте ситуации на Ближнем Востоке и вместо этого сосредоточиться на деятельности Ирана и ливанской группировки, назвав их "главными виновниками" нестабильности. По словам американского дипломата, именно это должно быть приоритетом Совбеза в регионе.