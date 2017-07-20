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Дипломат: РФ и США начинают межведомственный диалог по стратегической стабильности

Международная панорама
20 июля, 6:56 UTC+3 ВАШИНГТОН ВАШИНГТОН 20, июля. /ТАСС

Замглавы МИД РФ Сергей Рябков и заместитель госсекретаря США Томас Шэннон обменяются предложениями о сроках организации таких контактов "в ближайшем будущем", сообщил представитель Госдепа

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ВАШИНГТОН, 20 июля. /ТАСС/. Россия и США намерены начать диалог по вопросам стратегической стабильности, в котором будут принимать участие не только внешнеполитические, но и другие заинтересованные ведомства обеих стран. Об этом сообщил в среду ТАСС в связи с недавним раундом российско-американских консультаций по "раздражителям" в двусторонних отношениях представитель Госдепартамента США. Участие в этом прошедшем 17 июля в Вашингтоне раунде переговоров, которые были направлены на устранение различных проблемных моментов в двусторонних связях, принимали заместитель министра иностранных дел России Сергей Рябков и заместитель госсекретаря США по политическим делам Томас Шэннон.

Тематика переговоров по стратегической стабильности и созыва нового заседания Двусторонней консультативной комиссии (ДКК), следящей за выполнением российско-американского Договора о мерах по дальнейшему сокращению и ограничению стратегических наступательных вооружений (Нового ДСНВ), была упомянута в заявлении Госдепартамента США, обнародованном по завершении встречи Рябкова и Шэннона. Как говорилось в документе, распространенном от имени главы пресс-службы внешнеполитического ведомства США Хезер Науэрт, Москва и Вашингтон "привержены проведению в будущем заседания Двусторонней консультативной комиссии по Новому ДСНВ и переговоров по стратегической стабильности". Со своей стороны упомянутый представитель Госдепартамента США вслед за Науэрт уточнил, что Шэннон и Рябков, как было условлено, обменяются предложениями о сроках организации таких контактов "в ближайшем будущем".

Прагматика в выполнении ДСНВ

Как отметил данный представитель Госдепартамента США, Москва и Вашингтон "продолжают выполнять Новый ДСНВ прагматичным образом". "ДКК обычно проводит заседания два раза в год. 13-я сессия ДКК прошла в Женеве в период с 29 марта по 11 апреля. Делегации США и Российской Федерации продолжили обсуждение практических вопросов, относящихся к имплементации Договора", - сказал дипломат.

По его словам, "переговоры по стратегической стабильности, отдельные от [встреч в рамках] ДКК, будут двусторонним межведомственным обменом мнениями по ряду вопросов, касающихся поддержания стратегической стабильности между Россией и Соединенными Штатами". Никаких деталей насчет формируемой повестки дня и состава участников этих переговоров представитель Госдепартамента США не привел.

Движение к позитиву?

Между тем как сообщила во вторник группе журналистов сотрудник Госдепартамента США высокого ранга, американская администрация считает, что Рябкову и Шэннону удалось найти потенциальные варианты урегулирования ряда проблемных моментов в отношениях Москвы и Вашингтона.

На вопрос, нашли ли заместители руководителей внешнеполитических ведомств двух стран некие точки соприкосновения, упомянутая представитель Госдепартамента США ответила утвердительно. "О да, поскольку обе стороны понимают, что нам необходимо выстроить отношения, начать поддерживать отношения лучше [нынешних]". "Считаю, что есть признание этого", - подчеркнула эта американский дипломат.

С ее точки зрения, отдельные попытки представить итоги новых консультаций Рябкова и Шэннона и российско-американские отношения в целом лишь в негативном свете объясняются главным образом тем, что "многие хотят изобразить это как своего рода боксерский матч".

Настрой на новые встречи

Со своей стороны Науэрт заявила во вторник на регулярном брифинге, что Рябков и Шэннон продолжат проводить двусторонние встречи. Тем не менее, из ее высказываний следовало, что окончательные решения острых проблем в двусторонних отношениях еще не найдены, и график дальнейших контактов Рябкова и Шэннона пока не сверстан.

Науэрт оказалась пояснить, предъявляла ли американская сторона российской в ходе нынешних консультаций какие-либо условия возвращения дипломатических дач в штатах Мэриленд и Нью-Йорк, закрытых в конце прошлого года предыдущей администрацией США.

Глава пресс-службы Госдепартамента США также затруднилась во вторник с ответом на вопрос ТАСС о том, готова ли администрация Трампа дать согласие на то, чтобы двусторонние переговоры по стратегической стабильности вновь стали регулярными. "Это я комментировать не могу. Не хочу забегать вперед каких-то возможных переговоров", - заявила Науэрт. "Но я знаю, что эта [проблематика] является тем, насчет чего мы [США] готовы вести переговоры", - добавила она про диалог о стратегической стабильности.

Группа Рябкова - Шэннона

Опытному американисту Рябкову и Шэннону, являющемуся кадровым дипломатом, а не политическим назначенцем, поручили "разгребать завалы", образовавшиеся за последние годы резкой деградации отношений Москвы и Вашингтона. Создание этого канала стало одним из итогов визита госсекретаря США Рекса Тиллерсона в Москву в апреле текущего года.

Первое заседание рабочей группы, которую возглавили Рябков и Шэннон, состоялось 8 мая в Нью-Йорке. Вторая встреча, намечавшаяся на 23 июня в Санкт-Петербурге, была отложена Москвой в свете решения Вашингтона расширить антироссийские санкции и в конце концов прошла 17 июля в столице США.

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Рябков, Сергей Алексеевич
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