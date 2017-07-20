Кабмин Колумбии и сотрудники администрации президента подали в отставку

БОГОТА, 20 июля. /ТАСС/. Кабинет министров, высшие советники и высокопоставленные сотрудники администрации президента Колумбии Хуана Мануэля Сантоса подали в отставку. Об этом в среду сообщил генеральный секретарь администрации главы республики Альфонсо Прада.

"Сегодня в отличие от других случаев я говорю не от имени президента Хуана Мануэля Сантоса, а от имени кабинета министров, высших советников, директоров административных департаментов. Перед прибытием этим утром на совет министров Хуана Мануэля Сантоса мы собрались и приняли текст совместного обращения. Как члены вашего правительства, мы хотим сообщить вам об отречении от должностей, на которые вы нас назначили", - заявил Прада.

Решение кабинета министров и высших чиновников продиктовано необходимостью сделать более эффективной работу правительства на фоне нарастающих проблем в государственном управлении страны и падения рейтинга президента в обществе. "Мы это делаем, принимая во внимание, что в ближайшие дни начинается последний год вашего правления для того, чтобы вы свободно могли организовать команду, которая будет сопровождать вас в этот период", - отметил чиновник.

Под опубликованным администрацией президента совместным заявлением, которое носит больше протокольный характер, поставили подписи 24 чиновника, среди которых главы всех 14 министерств страны, в том числе министр иностранных дел Мария Анхела Ольгин и министр обороны Луис Карлос Вильегас. В отставку подали также советник президента по мирному урегулированию Серхио Харамильо и высший советник по постконфликтному урегулированию Рафаэль Пардо. Решение о перестановках в правительстве в Колумбии принимает президент, который пока еще не объявил официально, кто из министров останется на своем месте, а кто будет вынужден покинуть свой пост.

Первый тур предстоящих президентских выборов в Колумбии состоится 27 мая 2018 года, а мандат действующего президента Сантоса истекает 7 августа 2018 года.