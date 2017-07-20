СМИ: житель Дании арестован по подозрению в подготовке теракта в Стамбуле

ТАСС, 20 июля. Суд Дании на четыре недели арестовал жителя города Вейле по подозрению в содействии совершению теракта в ночном клубе Стамбула в ночь на 1 января 2017 года. Об этом в среду вечером сообщил датский новостной портал DR.

Арест 42-летнего мужчины произошел после того, как 17 июля власти Дании получили от Турции запрос на задержание и последующую выдачу его турецкой стороне. "Его подозревают в оказании содействия в совершении теракта в ночном клубе в новогоднюю ночь", - сообщила представитель обвинения Дорте Мёллер-Андерсен.

По ее словам, в конце июня подозреваемого уже задерживали и допрашивали в связи с расследованием теракта, однако впоследствии он был отпущен, поскольку на тот момент еще не был получен запрос от Турции.

Представитель обвинения не стала комментировать, в чем конкретно подозревают арестованного. Согласно информации турецких СМИ, он помогал террористам достать оружие и боеприпасы. Кроме того, по данным прессы, мужчина входил в одну из ячеек террористической организации "Исламское государство" (ИГ, запрещена в РФ).

Сам задержанный уже подал в суд апелляцию на свой арест.

В ночь на 1 января 2017 года в стамбульском районе Ортакёй в результате теракта в ночном клубе погибли 39 человек, 16 из которых - иностранцы, в том числе одна россиянка. Жертвами также стали подданные Саудовской Аравии, Марокко и Иордании и граждане Ливана, Ливии и Израиля. Как выяснилось, теракт совершил уроженец Узбекистана Абдулгадир Машарипов, вскоре задержанный в одном из районов Стамбула. Ответственность за вылазку взяла на себя ИГ.