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СМИ: житель Дании арестован по подозрению в подготовке теракта в Стамбуле

Международная панорама
20 июля, 11:05 UTC+3 ТАСС

По данным турецких СМИ, 42-летний мужчина помогал террористам, совершившим атаку на ночной клуб в новогоднюю ночь, достать оружие и боеприпасы

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ТАСС, 20 июля. Суд Дании на четыре недели арестовал жителя города Вейле по подозрению в содействии совершению теракта в ночном клубе Стамбула в ночь на 1 января 2017 года. Об этом в среду вечером сообщил датский новостной портал DR.

Арест 42-летнего мужчины произошел после того, как 17 июля власти Дании получили от Турции запрос на задержание и последующую выдачу его турецкой стороне. "Его подозревают в оказании содействия в совершении теракта в ночном клубе в новогоднюю ночь", - сообщила представитель обвинения Дорте Мёллер-Андерсен.

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По ее словам, в конце июня подозреваемого уже задерживали и допрашивали в связи с расследованием теракта, однако впоследствии он был отпущен, поскольку на тот момент еще не был получен запрос от Турции.

Представитель обвинения не стала комментировать, в чем конкретно подозревают арестованного. Согласно информации турецких СМИ, он помогал террористам достать оружие и боеприпасы. Кроме того, по данным прессы, мужчина входил в одну из ячеек террористической организации "Исламское государство" (ИГ, запрещена в РФ).

Сам задержанный уже подал в суд апелляцию на свой арест.

В ночь на 1 января 2017 года в стамбульском районе Ортакёй в результате теракта в ночном клубе погибли 39 человек, 16 из которых - иностранцы, в том числе одна россиянка. Жертвами также стали подданные Саудовской Аравии, Марокко и Иордании и граждане Ливана, Ливии и Израиля. Как выяснилось, теракт совершил уроженец Узбекистана Абдулгадир Машарипов, вскоре задержанный в одном из районов Стамбула. Ответственность за вылазку взяла на себя ИГ.

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