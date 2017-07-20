Блогера Александра Лапшина приговорили к трем годам лишения свободы

БАКУ, 20 июля. /ТАСС/. Бакинский суд по тяжким преступлениям в четверг приговорил блогера Александра Лапшина к трем годам лишения свободы.

"Приговорить Лапшина Александра к трем годам лишения свободы, признав его виновным по статье 318.2, предусматривающей наказание на незаконное пересечение признанных на международном уровне госграниц Азербайджана в составе организованной группы", - говорится в приговоре, который огласил председательствующий на процессе судья Аловсат Аббасов. Он будет отбывать наказание в колонии общего режима. Началом срока отбывания считается 15 декабря 2016 года, когда блогер был задержан в Минске.

В то же время суд не признал Лапшина виновным по инкриминируемой ему ранее статье, предусматривающей наказание за открытые призывы к нарушению территориальной целостности Азербайджана, отметив, что это выдвинутое против него обвинение "не было доказано в ходе судебного расследования".

В свою очередь адвокат блогера расценил решение суда "как более чем хорошее". При этом он не исключил, что Александр Лапшин может быть экстрадирован в одну из трех стран, гражданином которых он является.

"Экстрадиция возможна, это предусмотрено законодательством. Согласно международным конвенциям, Лапшин может быть экстрадирован, если обратятся Россия, Израиль или Украина, гражданином которых он является", - сказал адвокат. По его словам, сам Лапшин также должен изъявить желание быть экстрадированным. "Но пока никаких конкретных планов на этот счет нет", - подчеркнул Чернин. Адвокат также пока не знает, будет ли приговор обжалован в апелляционном суде. По его словам, это "зависит от желания" его подзащитного. В то же время он подчеркнул, что "все дальнейшие процедурные шаги будут предприняты после согласования с Лапшиным.

Обвинение требовало приговорить Лапшина к шести с половиной годам лишения свободы с отбыванием наказания в колонии общего режима.

В своем последнем слове 19 июля Лапшин отверг выдвинутые против него обвинения. По словам блогера, его "вина перед Азербайджаном лежит в моральной плоскости, но никак не в юридической". Он подчеркнул, что ездил в Карабах, имея информацию о конфликте из армянских источников. При этом он раскаялся в том, что его материалы оскорбили чувства азербайджанцев.

Блогер был доставлен в Баку 7 февраля спецрейсом из Минска и помещен в Бакинский следственный изолятор. Лапшина, приезжавшего в Нагорный Карабах, задержали в Минске в декабре минувшего года по запросу Баку. Генеральная прокуратура Азербайджана возбудила в отношении него уголовные дела, которые предусматривают наказание в виде лишения свободы на срок от 5 до 8 лет.