Молдавия отказала в приеме самолетам с российскими артистами

КИШИНЕВ, 20 июля. /ТАСС/. Власти Молдавии отказались принять самолеты Министерства обороны России с артистами и журналистами, которые планируют выступить в Приднестровье в связи с 25-летием начала миротворческой операции в регионе. Об этом говорится в письме министерства иностранных дел и европейской интеграции Молдавии (МИДЕИ) в адрес российского посольства, которое 20 июля опубликовали молдавские СМИ.

"Молдавские компетентные органы вынуждены отказать в предоставлении разрешения на пролет воздушного пространства Молдовы и посадку самолетов военно-воздушных сил России в аэропортах Кишинева и Тирасполя из-за отсутствия необходимых для этого условий, о которых российская сторона ранее была неоднократно проинформирована", - отмечается в письме.

В нем молдавская сторона ссылается на "отсутствие соответствующего механизма обеспечения необходимого контроля со стороны молдавских компетентных органов за летной деятельностью с использованием аэродрома города Тирасполя".

Кроме того, в ведомстве выразили сожаление, что поскольку нет согласованного плана совместных мероприятий, приуроченных к 25-летию подписания соглашения о принципах мирного урегулирования вооруженного конфликта в Приднестровье и начала миротворческой операции на Днестре, нецелесообразно проводить такие мероприятия в одностороннем порядке.

Проблему обсудили с послом

Во внешнеполитическом ведомстве Молдавии, куда обратился корреспондент ТАСС, не подтвердили, но и не опровергли наличие такого документа. Там уточнили, что накануне глава МИДЕИ Андрей Галбур принял посла РФ в Молдавии Фарита Мухаметшина, с которым, в частности, обсудил празднование 25-летия миротворческой операции на Днестре.

"Молдавские власти считают, что годовщина прекращения вооруженного конфликта на Днестре должна быть отмечена на основе плана совместных мероприятий. Отсутствие такого плана и развертывание в одностороннем порядке таких действий не способствует укреплению доверия", - отметили в МИДЕИ.

"Делегация, в которой будут и артисты, журналисты, как ожидается, прилетит на самолете Министерства обороны РФ. В настоящее время с руководством Молдавии прорабатываются детали этого визита. Как ожидается, в торжествах, которые планируются в Кишиневе, Бендерах и Тирасполе, примет участие и вице-премьер, спецпредставитель президента РФ по Приднестровью, сопредседатель российско-молдавской межправительственной комиссии Дмитрий Рогозин", - сообщил в беседе с корр. ТАСС Мухаметшин.

Накануне президент Молдавии Игорь Додон сообщил, что на встрече с послом РФ обсудил "ряд важных текущих вопросов, касающихся проведения памятных мероприятий, посвященных 25-летию миротворческой операции в приднестровском регионе Республики Молдова, а также планы сотрудничества в гуманитарной сфере".

Примечательно, что в письме МИДЕИ, которое распространили в четверг молдавские СМИ, не указано имя Рогозина.

Ранее у вице-премьера России уже возникали проблемы во время визитов в Молдавию. В частности, в 2014 году самолет, на котором он следовал в Кишинев, сначала не пропускали власти Украины и Румынии, а потом обыскали в аэропорту молдавской столицы. Рогозин улетел в Москву на рейсовом самолете.