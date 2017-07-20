МВД Украины: у следствия нет официальных подозреваемых в деле об убийстве Шеремета

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КИЕВ, 20 июля. /ТАСС/. У украинских следователей нет официальных подозреваемых по делу об убийстве в Киеве в 2016 году журналиста Павла Шеремета. Об этом заявил в четверг пресс-секретарь министерства внутренних дел Украины (МВД) Артем Шевченко.
"Кто убил Павла Шеремета? Ответа на этот вопрос нет, потому что преступление на данный момент не имеет процессуальных подозреваемых", - сказал он. Убийство Шеремета до сих пор не раскрыто, пояснил Шевченко, так как "является очень сложным, тщательно спланированным профессионалами преступлением и входит в те несколько процентов преступлений, которые раскрываются очень тяжело".
По словам пресс-секретаря МВД, следствие рассматривает ключевой версию убийства в связи с профессиональной деятельностью Шеремета, а также по-прежнему склоняется к версии "российского следа".
Павел Шеремет погиб 20 июля 2016 года в Киеве, когда ехал на утренний эфир на радио. В машине, в которой он находился, сработало взрывное устройство. Его мощность составляла от 400 до 600 граммов в тротиловом эквиваленте. Дело до сих пор не раскрыто.
Ранее международные правозащитные организации неоднократно заявляли об обеспокоенности отсутствием ощутимых результатов в расследовании дела Шеремета. Генеральный секретарь Amnesty International Салил Шетти вновь потребовал найти убийц журналиста.
19 июля украинские правозащитники и журналисты обратились к Евросоюзу, США и Великобритании о помощи в расследовании дела журналиста. Авторы обращения предложили пригласить к работе на постоянной основе в составе следственной группы, работающей на базе МВД Украины, международных "следователей, прокуроров и детективов высокого уровня квалификации".