Прощай, оружие: что означает отказ США от программы ЦРУ по вооружению оппозиции в Сирии

Газета The Washington Post (WP) сообщила о закрытии программы ЦРУ по поддержке отрядов оппозиции в Сирии, запущенной в 2013 году при президенте Бараке Обаме. При этом Белый дом и ЦРУ не подтверждают информацию, полученную WP от источников в администрации.

О том, что из себя представляет программа ЦРУ, как она повлияла на ход гражданской войны в Сирии, почему новая американская администрация не хочет поддерживать оппозицию с помощью Лэнгли и что по этому поводу думает Москва — в материале ТАСС.

Вооружен и обучен

С самого начала гражданской войны в Сирии Вашингтон ясно дал понять, на чьей он стороне в этом конфликте. Уже через месяц после начала столкновений, в апреле 2011 года, президент Барак Обама наложил санкции на правительство Сирии, а в июле того же года госсекретарь Хиллари Клинтон заявила о нелегитимности "режима Асада".

В августе Обама сделал заявление, ставшее своеобразной "точкой невозврата" в отношении сирийского президента и лояльных ему сил.

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За заявлением последовали решения о прямой поддержке оппозиции — гражданской техникой, а затем оружием и тренировками "нерадикальных" бойцов в рамках специальных программ Пентагона и ЦРУ.

Одна из этих программ, о закрытии которой сообщила WP, называлась Timber Sycamore. Ее осуществляло ЦРУ США при поддержке "коллег" из Турции, Иордании и Саудовской Аравии.

Данные о количестве обученных и объемах поставок им вооружений засекречены. Тем не менее, по различным оценкам, тренировку прошли более тысячи бойцов, а стоимость переданного "умеренной" оппозиции оружия оценивается в миллиарды долларов.

Сомнительный успех

Такие финансовые вливания в вооружение и подготовку отрядов оппозиции, как показало время, обернулись двумя серьезными проблемами, последствия которых до сих пор ощущаются не только в самой Сирии, но и во всем ближневосточном регионе.

Во-первых, поставленное ЦРУ оружие не всегда доходило до получателей.

В 2016 году стало известно, что разведка Иордании "систематически" изымала часть вооружений и продавала их на черном рынке. Не исключено, что поставленные ЦРУ пулеметы, минометы и автоматы были выкуплены на этом рынке экстремистами, в том числе лояльными группировке "Исламское государство" (ИГ, запрещена в РФ).

Во-вторых, часть обученных бойцов оппозиции переметнулась на сторону ИГ. В 2015 году, например, бойцы группировки "Дивизия 30" в полном составе влились в состав экстремистской группировки "Джебхат ан-Нусра" (ныне "Джебхат Фатх аш-Шам", запрещена в РФ).

Сигнал Москве и ответная реакция

"Это исключительно важное решение. Путин победил в Сирии", - сказал WP на условиях конфиденциальности представитель Белого дома.

Источники газеты уточнили, что решение американского лидера не имеет отношения к недавней встрече Дональда Трампа с президентом России Владимиром Путиным на полях саммита G20 в Гамбурге.

При этом сирийский вопрос на встрече двух президентов активно обсуждался. Как заявил американский президент, "в таком случае, как с Сирией, мы (с Владимиром Путиным – Прим. ТАСС) можем достичь согласия, договориться о прекращении огня, и есть много других случаев, в которых поладить было бы очень позитивно".

Путину и Трампу удалось достичь такого соглашения, но пока не по всей стране. Россия, США и Иордания договорились о создании на юго-западе Сирии с 9 июля трех зон перемирия в трех самых южных регионах страны: Дераа, Эль-Кунейтру и Сувейду.

В четверг сообщения СМИ о том, что Трамп принял решение закрыть программу ЦРУ по оказанию поддержки и вооружению умеренной сирийской оппозиции, прокомментировал заместитель директора департамента информации и печати МИД РФ Артем Кожин.

"Все шаги, направленные на разрядку обстановки и укрепление безопасности в ближневосточном регионе, мы приветствуем", - сказал он.

Тем временем председатель комитета Совета Федерации по международным делам Константин Косачев назвал это шаг "долгожданным и отличным".

Такой поворот дел создает, без всякого сомнения, новые возможности для российско-американского взаимодействия в сфере антитеррора в этой стране



Константин Косачев председатель комитета Совета Федерации по международным делам

Как сообщил один из сотрудников Белого дома агентству Reuters, шаг Трампа является "сигналом Путину о том, что администрация хочет улучшить отношения с Россией".

По мнению американского сенатора от штата Аризона Джона Маккейна, закрытие программы Timber Sycamore – ошибка администрации Трампа. "Идти на любые уступки России и отказываться от обстоятельной программы по Сирии – просто безответственно и недальновидно", - считает сенатор.

Александр Мосесов