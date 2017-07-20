Bild: Турция предложила Германии обменять задержанного журналиста на участников путча

БЕРЛИН, 20 июля. /ТАСС/. Анкара предлагала Берлину обменять задержанного в Турции журналиста Дениза Юджеля на двух бывших турецких генералов, бежавших в Германию из-за подозрений в участии в путче годичной давности. Об этом написала в четверг газета Bild со ссылкой на дипломатические источники.

По ее данным, с таким предложением выступил несколько недель назад президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган. Представитель МИД ФРГ отметил, что Берлин, "разумеется, не может пойти на такого рода сделку".

Всего в Турции за год по подозрению в участии в попытке госпереворота были задержаны 22 гражданина ФРГ. Девять из них до сих пор находятся в местах лишения свободы. Как отмечает издание, немецкие дипломаты уверены, что Анкара использует задержанных как заложников.

5 июля 2016 года группа солдат и офицеров из ВС Турции предприняла попытку государственного переворота. Основное противостояние развернулось в Стамбуле и Анкаре. Погибли 249 человек, не считая путчистов, более 2 тыс. получили ранения.

Число задержанных по подозрению в связях с проповедником Фетхуллахом Гюленом, которого Анкара считает главным организатором путча, превысило 100 тыс. Около 60 тыс. из них позже были отпущены на свободу, однако более 50 тыс. остаются под надзором правоохранителей. Сейчас в следственном изоляторе в Турции по подозрению в террористической деятельности находится журналист немецкой газеты Die Welt Дениз Юджель. Это является одним из факторов ухудшения отношений Берлина и Анкары в последний год.