СМИ: Маргарет Тэтчер собиралась угрожать химоружием Саддаму Хусейну

ТАСС, 20 июля. Бывший премьер-министр Великобритании Маргарет Тэтчер едва не стала первым мировым лидером со времен Первой мировой войны, санкционировавшим применение химического оружия.

Согласно рассекреченным архивным документам, на которые в четверг ссылается газета Financial Times, британский премьер всерьез рассматривала возможность угрозы и, как следствие, применения химического оружия против президента Ирака Саддама Хусейна во время вторжения иракских войск в Кувейт в 1990 году.

В то время, отмечает издание, полномочия Тэтчер подходили к концу, и она активно пыталась настроить западные и арабские страны против иракского лидера, когда тот санкционировал военное вторжение в Кувейт. По оценкам ЦРУ, иракская армия могла применить химическое оружие в том случае, если бы третьи силы попытались вытеснить их с оккупированных территорий. В этой связи Тэтчер настаивала на том, что следует пригрозить аналогичными ответными мерами.

"Нам следует определиться, каков будет наш ответ, - заявила она в октябре 1990 года во время беседы с занимавшим в то время пост министра обороны США Диком Чейни. - Если мы хотим предотвратить использование химоружия, угрожая аналогичными ответными мерами, то нам самим следовало бы иметь наготове химическое оружие". Однако Чейни, согласно протоколу беседы, отговорил Тэтчер от рискованного плана, заявив, что Джордж Буш [старший] (президент США в 1989-1993 гг. - прим. ТАСС) "испытывает особое отвращение к химоружию".

Хотя окончательного решения принято не было, военачальники США получили инструкцию "полагаться на обширное применение конвенционального оружия в ответ на химатаку". Отчасти это было связано еще и с тем, что у американских военных "не было опыта" применения химического оружия.

Кроме того, рассекреченные архивы свидетельствуют, что Тэтчер убеждала США не добиваться резолюции Совета безопасности ООН на проведение военной операции, поскольку это могло "посвятить Ирак в планы" о грядущем вторжении. Британский премьер была настолько одержима этой идеей, что не уведомляла практически никого из правительства о подготовке к военной интервенции. "Чем меньше людей об этом знает, тем лучше", - писала она.

После окончания военного конфликта в 1991 году, когда Кувейт был освобожден в результате операции международной коалиции во главе с США, Тэтчер призналась, что была даже готова применить ядерное оружие, не став, впрочем, упоминать в своих мемуарах, намерение прибегнуть к угрозе химическим оружием. Она также писала, что "одним из немногих постоянных сожалений" для нее стал тот факт, что она наблюдала за освобождением Кувейта, находясь не в кресле премьера. Она также назвала неспособность разоружить Ирак "ошибкой, которая была вызвана стремлением с самого начала решать все посредством международного консенсуса".