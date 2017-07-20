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Эстония примет контингент НАТО к началу учений "Запад-2017"

Международная панорама
20 июля, 12:18 UTC+3 ТАЛЛИН ТАЛЛИН 20, июля. /ТАСС

B стране уже находятся британский батальон, французские военные, а также венгерские силы обороны

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ТАЛЛИН, 20 июля. /ТАСС/. Эстония разместит на своей территории большой контингент союзников по НАТО к началу российско-белорусских стратегических учений "Запад-2017". Об этом сообщил в четверг министр обороны балтийской республики Юри Луйк.

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"В отличие от обычной практики мы со своей стороны приняли ряд мер, чтобы подготовиться к началу проведения этих учений. Самым ярким примером этой подготовки стало прибытие подразделений США в Эстонию", - сказал Луйк в интервью газете Maaleht.

Как напомнил министр, в республике также на постоянной основе размещен британский батальон, французские военные, к ним добавилась рота венгерских сил обороны, сейчас размещенная на юге Эстонии. По его словам, несмотря на то, что эти силы несопоставимы по численности с группировкой, развертываемой Россией, "очевидно все же, что даже символически это со стороны НАТО очень значительный шаг."

Как ранее сообщил ТАСС министр обороны Белоруссии Андрей Равков, в стратегических учениях "Запад-2017" примут участие 12700 военнослужащих. Маневры пройдут в сентябре нынешнего года на шести полигонах Белоруссии, а также в России. По словам белорусского министра, проследить за ходом учений смогут более 80 приглашенных международных наблюдателей, включая представителей НАТО.

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