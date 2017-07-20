Закрыть фоторежим
Закрыть фоторежим
Ваш регион:
В стране
Политика
Международная панорама
Экономика и бизнес
Армия и ОПК
Общество
Происшествия
Спорт
Культура
Добрости
Наука
Космос
Выберите город
Региональные версии
Курс ЦБ на 21.07:
$ 59.08
€ 68
^
Лента новостей
Разделы сайта
Все новости
Лента новостей
Новости Поиск Темы
ОК
Применить фильтр
Вы можете фильтровать ленту,
выбирая только интересные
вам разделы.
Перейти к поиску
Идёт загрузка
Ещё новости

ФРГ пересмотрит политику в отношении Турции

Международная панорама
20 июля, 12:18 дата обновления: 20 июля, 13:23 UTC+3

МИД Германии констатировал ухудшение отношений двух государств

Поделиться
Материал из 1 страницы
Министр иностранных дел Германии Зигмар Габриэль

Министр иностранных дел Германии Зигмар Габриэль

© EPA/CLEMENS BILAN

БЕРЛИН, 20 июля. /ТАСС/. Германия не может продолжать осуществлять политику по отношению к Турции так, как было раньше.

Об этом заявил в четверг в Берлине министр иностранных дел ФРГ Зигмар Габриэль.

Смотрите также

МИД ФРГ вызвал посла Турции в связи с задержанием немецкого правозащитника

Суд арестовал главу турецкого представительства Amnesty International

Эрдоган назвал "немецким шпионом" задержанного в Турции журналиста Welt

"Нам нужно пересмотреть нашу политику по отношению к Турции", - сказал он, комментируя ухудшение отношений двух государств. По словам министра, такой же точки зрения придерживается канцлер Ангела Меркель и глава СДПГ Мартин Шульц. 

"Обстановка в Турции непрозрачна, нужно называть вещи своими именами", - сказал глава МИД. "Мы ожидаем, что Анкара вернется к европейским ценностям".

В частности, ФРГ может сократить инвестиции в Турцию. "Нельзя советовать осуществлять инвестиции в страну, в которой нет безопасности, когда там ставят предприятия в один ряд с террористами", - сказал министр. Ранее правительство Турции передало властям ФРГ список лиц и компаний, подозреваемых в поддержке террористов. В нем фигурируют компании Daimler и BASF, всего в списке 68 имен и названий. Турецкая сторона считает, что указанные в перечне организации и люди связаны с движением исламского проповедника Фетхуллаха Гюлена, которого Анкара обвиняет в организации госпереворота. 

Габриэль также отметил, что задержание в Турции шести правозащитников, включая немца Петера Штойдтнера, - спланированная акция. "Это были запланированные и хорошо подготовленные действия", - сказал он. По его мнению, обвинения против правозащитников "притянуты за уши". Как сказал глава МИД ФРГ, задержанный гражданин Германии принимал участие в семинаре по правам человека, не являлся экспертом по Турции, не имел знакомых среди местных политиков, никогда не делал публикаций в местных СМИ. 

По словам Габриэля, Штойдтнер и другие задержанные правозащитники принимали участие в семинаре рядом со Стамбулом. 5 июля семь из них задержал турецкий спецназ, позднее шестеро были помещены в СИЗО по обвинению в поддержке терроризма.

"Я не могу себе представить переговоры о расширении таможенного союза ЕС, когда в Турции задерживают без всякого основания граждан стран Евросоюза", - также сказал он. "Мы должны обсудить, как быть дальше с рамочными инвестиционными условиями и предоставлением германской помощи", - сообщил министр.

Габриэль предупредил немцев об опасности поездок в Турцию.

Глава МИД ФРГ также сообщил, что "в ближайшие дни и недели" намерен обсудить отношения с Турцией со своими коллегами из европейских стран.

{{item.group_date}}
{{item.suffix?", "+item.suffix:""}}
Показать еще
Поделиться
Персоны
Габриэль, Зигмар
Страны
Турция Германия
Новости smi2.ru
В других СМИ
Загрузка...
Реклама
Интересное
Воздушные акробаты МАКС-2017
Виндзоры: 100 лет перемен
Сталинградская битва: карта мест боевой славы и причины поражения вермахта
Фото
15
Политический кризис в Венесуэле: причины и реакция
7
Макрон и Нетаньяху почтили память евреев, погибших после парижской облавы 1942 года
23
Daft Punk для Макрона и Трампа: как прошли торжества на Елисейских полях
Проект "1917"
Июльские события: большевики против всех
Самое читаемое
Сейчас
За сутки
За неделю
1
На картонной машине бумажный солдат: как снимался "Дюнкерк" Кристофера Нолана
2
ФРГ пересмотрит политику в отношении Турции
3
Госдума поддержала исключение из цены на авиабилет тарифа на багаж при его отсутствии
4
Рогозин намерен посетить Молдавию к юбилею операции на Днестре
5
Защита кинопроектов, претендующих на господдержку. Видеотрансляция
6
Гендиректора "Силовых машин" отправили в отставку
7
Испытания "Адмирала Макарова" почти завершены, осталось проверить один вид оружия
Темы дня
Реклама