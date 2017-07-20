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Турция нанесла авиаудар по позициям Рабочей партии Курдистана в Ираке

Международная панорама
20 июля, 12:43 UTC+3 АНКАРА АНКАРА 20, июля. /ТАСС

Сообщается, что уничтожены схроны с оружием и убежища членов партии

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АНКАРА, 20 июля. /ТАСС/. ВВС Турции нанесли воздушный удар по позициям членов Рабочей партии Курдистана (РПК) на севере Ирака.

Об этом говорится в распространенном в четверг заявлении Генштаба ВС Турции.

"Истребители ВВС Турции утром 19 июля 2017 года нанесли авиаудар по позициям террористов в районе гор Хакурк на севере Ирака", - говорится в заявлении.

В результате налета были уничтожены схроны с оружием, в том числе с противовоздушным, а также пещеры и убежища членов РПК.

РПК с 1984 года ведет вооруженную борьбу за предоставление независимости населенным преимущественно курдами юго-восточным районам Турции. За это время в результате боевых действий погибли более 40 тысяч человек. После возобновления конфликта в июле 2015 года были убиты несколько тысяч турецких военных и сотни боевиков организации, число жертв среди мирного населения может составлять от 500 до 1 тысячи человек. В Турции РПК считают сепаратистской террористической организацией.

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