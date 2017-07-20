Закрыть фоторежим
Закрыть фоторежим
Ваш регион:
В стране
Политика
Международная панорама
Экономика и бизнес
Армия и ОПК
Общество
Происшествия
Спорт
Культура
Добрости
Наука
Космос
Выберите город
Региональные версии
Курс ЦБ на 21.07:
$ 59.08
€ 68
^
Лента новостей
Разделы сайта
Все новости
Лента новостей
Новости Поиск Темы
ОК
Применить фильтр
Вы можете фильтровать ленту,
выбирая только интересные
вам разделы.
Перейти к поиску
Идёт загрузка
Ещё новости

Кувейт решил сократить число дипломатических представителей Ирана в стране

Международная панорама
20 июля, 13:21 UTC+3 /Обновлено,

Власти эмирата приняли меры в отношении дипломатических представителей Ирана, исходя из интересов кувейтян, сообщил http://www.skynewsarabia.com/web/home

Поделиться
Материал из 1 страницы

ТАСС, 20 июля. Руководство Кувейта приняло решение сократить численность дипломатического представительства Ирана в стране. Об этом сообщило в четверг информационное агентство KUNA.

Как передает агентство, посольству Ирана в эмирате предписано закрыть культурный центр при дипмиссии, власти Кувейта также решили заморозить работу совместных комитетов двух стран.

Сообщается, что посол Ирана был вызван в МИД эмирата, где ему вручили официальную ноту протеста с требованием закрыть военный атташат и культурный центр, сократив тем самым число иранских дипломатов с 19 до четырех человек. На выполнение этих мер иранской стороне отводится 45 суток.

Как заявил телеканалу Sky News Arabiya государственный министр по делам кабинета министров, с Мухаммед Абдалла аль-Мубарак ас-Сабах, власти страны "приняли дипломатические меры в отношении дипломатических представителей Ирана", исходя из интересов кувейтян.

Ранее в четверг телеканал Sky News Arabiya со ссылкой на источники передавал, что причиной этих мер стало дело "ячейки Эль-Абдали", члены которой были осуждены по обвинению в шпионаже в пользу Ирана и ливанской шиитской группировки "Хезболлах". В общей сложности в состав группировки входило 26 человек. Как сообщала кувейтская пресса, 16 членов бандформирования до сих пор находятся в бегах, МВД разослало ориентировки на них.

Кувейтские силовики раскрыли "ячейку Эль-Абдали", связанную с "Хезболлах", признанной в эмирате террористической организацией, в августе 2015 года. Штаб- квартира боевиков находилась в районе Эль-Абдали на севере страны близ границы с Ираком, при обыске была обнаружена крупная партия оружия и боеприпасов. В декабре 2015 года генеральная прокуратура эмирата выдвинула обвинения в попытках подрывной деятельности в Кувейте и шпионаже в пользу Ирана и "Хезболлах".

{{item.group_date}}
{{item.suffix?", "+item.suffix:""}}
Показать еще
Поделиться
Страны
Иран Кувейт
Новости smi2.ru
В других СМИ
Загрузка...
Реклама
Интересное
Воздушные акробаты МАКС-2017
Виндзоры: 100 лет перемен
Сталинградская битва: карта мест боевой славы и причины поражения вермахта
Фото
15
Политический кризис в Венесуэле: причины и реакция
7
Макрон и Нетаньяху почтили память евреев, погибших после парижской облавы 1942 года
23
Daft Punk для Макрона и Трампа: как прошли торжества на Елисейских полях
Проект "1917"
Июльские события: большевики против всех
Самое читаемое
Сейчас
За сутки
За неделю
1
На картонной машине бумажный солдат: как снимался "Дюнкерк" Кристофера Нолана
2
ФРГ пересмотрит политику в отношении Турции
3
Госдума поддержала исключение из цены на авиабилет тарифа на багаж при его отсутствии
4
Рогозин намерен посетить Молдавию к юбилею операции на Днестре
5
Защита кинопроектов, претендующих на господдержку. Видеотрансляция
6
Гендиректора "Силовых машин" отправили в отставку
7
Испытания "Адмирала Макарова" почти завершены, осталось проверить один вид оружия
Темы дня
Реклама