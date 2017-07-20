Кувейт решил сократить число дипломатических представителей Ирана в стране

ТАСС, 20 июля. Руководство Кувейта приняло решение сократить численность дипломатического представительства Ирана в стране. Об этом сообщило в четверг информационное агентство KUNA.

Как передает агентство, посольству Ирана в эмирате предписано закрыть культурный центр при дипмиссии, власти Кувейта также решили заморозить работу совместных комитетов двух стран.

Сообщается, что посол Ирана был вызван в МИД эмирата, где ему вручили официальную ноту протеста с требованием закрыть военный атташат и культурный центр, сократив тем самым число иранских дипломатов с 19 до четырех человек. На выполнение этих мер иранской стороне отводится 45 суток.

Как заявил телеканалу Sky News Arabiya государственный министр по делам кабинета министров, с Мухаммед Абдалла аль-Мубарак ас-Сабах, власти страны "приняли дипломатические меры в отношении дипломатических представителей Ирана", исходя из интересов кувейтян.

Ранее в четверг телеканал Sky News Arabiya со ссылкой на источники передавал, что причиной этих мер стало дело "ячейки Эль-Абдали", члены которой были осуждены по обвинению в шпионаже в пользу Ирана и ливанской шиитской группировки "Хезболлах". В общей сложности в состав группировки входило 26 человек. Как сообщала кувейтская пресса, 16 членов бандформирования до сих пор находятся в бегах, МВД разослало ориентировки на них.

Кувейтские силовики раскрыли "ячейку Эль-Абдали", связанную с "Хезболлах", признанной в эмирате террористической организацией, в августе 2015 года. Штаб- квартира боевиков находилась в районе Эль-Абдали на севере страны близ границы с Ираком, при обыске была обнаружена крупная партия оружия и боеприпасов. В декабре 2015 года генеральная прокуратура эмирата выдвинула обвинения в попытках подрывной деятельности в Кувейте и шпионаже в пользу Ирана и "Хезболлах".