Опрос: каждый восьмой голосовавший за Трампа не сделал бы этого вновь

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ТАСС, 20 июля. Каждый восьмой американец, отдавший голос за президента США Дональда Трампа, проголосовал бы по-другому, если бы выборы проходили сегодня. Об этом свидетельствуют данные исследовательского центра Ipsos, которые опубликовало в четверг агентство Reuters.
12% респондентов ответили, что не избрали бы действующего президента, если бы выборы проходили сегодня. 7% не смогли определиться с ответом, еще 5% опрошенных поддержали бы другого кандидата или воздержались от голосования.
При этом рейтинг показывает небольшое увеличение сторонников Трампа: в июле 88% выбравших действующего президента подтвердили свое решение, в то время как в мае этот показатель составил 82%.