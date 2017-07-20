Опрос: каждый восьмой голосовавший за Трампа не сделал бы этого вновь

ТАСС, 20 июля. Каждый восьмой американец, отдавший голос за президента США Дональда Трампа, проголосовал бы по-другому, если бы выборы проходили сегодня. Об этом свидетельствуют данные исследовательского центра Ipsos, которые опубликовало в четверг агентство Reuters.

12% респондентов ответили, что не избрали бы действующего президента, если бы выборы проходили сегодня. 7% не смогли определиться с ответом, еще 5% опрошенных поддержали бы другого кандидата или воздержались от голосования.

При этом рейтинг показывает небольшое увеличение сторонников Трампа: в июле 88% выбравших действующего президента подтвердили свое решение, в то время как в мае этот показатель составил 82%.