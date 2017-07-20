Анкара: заявления политиков Германии о Турции связаны с грядущими выборами в ФРГ

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АНКАРА, 20 июля. /ТАСС/. Последние заявления немецких политиков сделаны в связи с внутриполитической обстановкой в ФРГ.
Такое мнение выразил в четверг официальный представитель президента Турции Ибрагим Калын.
"Высказывания некоторых министров Германии сделаны в преддверии [парламентских] выборов, которые пройдут в сентябре, - подчеркнул он. - Мы не приемлем таких заявлений и рассчитываем, что в скором времени в ФРГ от них откажутся".
Между тем Калын подчеркнул, что "Турция хочет поддерживать отношения с ФРГ, которые сейчас на хорошем уровне". Он также заверил, что "какой-либо опасности для путешествия немецких граждан в Турцию не существует".
Ранее в четверг министр иностранных дел ФРГ Зигмар Габриэль заявил, что Германия не может продолжать осуществлять политику по отношению к Турции так, как было раньше. По его словам, "обстановка в Турции непрозрачна, нужно называть вещи своими именами".
Последний виток ухудшения двусторонних отношений связан с задержанием в Турции шести правозащитников, среди которых оказался немецкий гражданин. Их обвиняют в содействии деятельности террористических группировок.
Как сказал глава МИД ФРГ, задержанный гражданин Германии принимал участие в семинаре по правам человека, не являлся экспертом по Турции, не имел знакомых среди местных политиков, никогда не делал публикаций в местных СМИ.