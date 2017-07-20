Украинский медиахолдинг "Вести" просит защиты у Порошенко

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КИЕВ, 20 июля. /ТАСС/. Украинский медиахолдинг "Вести", которого связывают с экс-министром доходов Александром Клименко, просит защиты у руководства страны от действий Главной военной прокуратуры. Об этом говорится в заявлении холдинга, распространенном в четверг.
"Независимые СМИ - радио "Вести", газета "Вести", сайты vesti-ukr.com и ubr.ua - из-за действий правоохранительных органов находятся под угрозой закрытия. В любой момент журналисты могут быть физически лишены возможности исполнять свои профессиональные обязанности", - говорится в документе. Он адресован, в частности, президенту Петру Порошенко, премьер-министру Владимиру Гройсману, председателю Верховной рады Андрею Парубию, а также министру внутренних дел, генпрокурору, главе Национального союза журналистов и уполномоченному парламента по правам человека.
Холдинг жалуется, что 14 июля Главная военная прокуратура провела обыски в его редакциях, во время которых "нарушила права человека". При этом, по данным источников "Вестей", в ближайшее время планируется новая атака на ресурсы холдинга. "По представлению Военной прокуратуры готовится решение об аресте и наложении запрета на пользование помещениями, где находятся редакции радио "Вести", газеты "Вести", сайтов vesti-ukr.com и ubr.ua. В результате работа всех ресурсов будет остановлена, - подчеркивают журналисты. - Требуем вмешаться в ситуацию и остановить беспрецедентное давление на наши медиаресурсы и журналистов редакции".
14 июля был проведен обыск в структурах, близких к экс-министру и бывшему главе налоговой службы Клименко, в том числе и в медиахолдинге.
Клименко, работавший в правительстве Николая Азарова при президенте Викторе Януковиче, подозревается в совершении ряда уголовных преступлений на Украине. Ему вменяется участие в преступной организации, совершение преступлений против государственной собственной, а также преступлений в сфере хозяйственной и служебной деятельности. Сумма нанесенного им ущерба, по данным прокуратуры, составляет около 120 млн долларов. Сейчас Клименко живет за пределами Украины.