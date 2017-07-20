Индия призвала Китай отвести войска от границы в районе Сиккима

НЬЮ-ДЕЛИ, 20 июля. /ТАСС/. Индия призывает Пекин отвести войска от участка границы в районе индийского штата Сикким, где более месяца продолжается противостояние военнослужащих двух стран, чтобы начать переговорный процесс.

Как заявила в четверг министр иностранных дел Индии Сушма Сварадж, выступая в парламенте страны, для начала переговоров стороны должны отвести военнослужащих.

"В то время как Китай заявлял, что Индия должна отвести свои войска от Докалам, чтобы можно было начать переговоры, мы говорим, что для проведения переговоров обе стороны должны отвести войска", - сказала Сварадж, выступление которой транслировали местные телеканалы.

Она также подчеркнула, что действия Индии были направлены на защиту ее национальной безопасности в районе стыка границ Индии, Китая и Бутана. "Если Китай в одностороннем порядке изменяет статус-кво в районе, где соединяются эти три границы, то это - прямой вызов нашей безопасности", - отметила Сварадж.

По данным индийских источников, обострение началось в начале июня, когда Народно-освободительная армия Китая снесла два блиндажа армии Индии в районе Докалам (Дока-Ла). Пекин полагает, что они были построены на территории КНР. После этого индийские военные остановили дорожное строительство, которое вели в этом регионе китайские рабочие.

МИД Китая выступил с серией заявлений, в которых обвинил индийских военнослужащих во вторжении на китайскую территорию. Пекин потребовал немедленного отвода индийских военнослужащих.