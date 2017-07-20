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Индия призвала Китай отвести войска от границы в районе Сиккима

Международная панорама
20 июля, 15:18 UTC+3 НЬЮ-ДЕЛИ НЬЮ-ДЕЛИ 20, июля. /ТАСС

Это необходимо для начала переговорного процесса, заявила глава индийского МИД Сушма Сварадж

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НЬЮ-ДЕЛИ, 20 июля. /ТАСС/. Индия призывает Пекин отвести войска от участка границы в районе индийского штата Сикким, где более месяца продолжается противостояние военнослужащих двух стран, чтобы начать переговорный процесс.

Как заявила в четверг министр иностранных дел Индии Сушма Сварадж, выступая в парламенте страны, для начала переговоров стороны должны отвести военнослужащих.

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"В то время как Китай заявлял, что Индия должна отвести свои войска от Докалам, чтобы можно было начать переговоры, мы говорим, что для проведения переговоров обе стороны должны отвести войска", - сказала Сварадж, выступление которой транслировали местные телеканалы.

Она также подчеркнула, что действия Индии были направлены на защиту ее национальной безопасности в районе стыка границ Индии, Китая и Бутана. "Если Китай в одностороннем порядке изменяет статус-кво в районе, где соединяются эти три границы, то это - прямой вызов нашей безопасности", - отметила Сварадж.

По данным индийских источников, обострение началось в начале июня, когда Народно-освободительная армия Китая снесла два блиндажа армии Индии в районе Докалам (Дока-Ла). Пекин полагает, что они были построены на территории КНР. После этого индийские военные остановили дорожное строительство, которое вели в этом регионе китайские рабочие.

МИД Китая выступил с серией заявлений, в которых обвинил индийских военнослужащих во вторжении на китайскую территорию. Пекин потребовал немедленного отвода индийских военнослужащих.

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