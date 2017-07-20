Лопнуло терпение: Берлин пересматривает политику в отношении Анкары

Отношения между Германией и Турцией накалились до такой степени, что министр иностранных дел ФРГ Зигмар Габриэль решил прервать отпуск и провести экстренные консультации. В четверг утром он созвонился с канцлером Ангелой Меркель и лидером социал-демократов Мартином Шульцем, а также созвал заседание по линии МИД. На пресс-конференции по его итогам он дал ясно понять: Берлин хочет видеть Анкару близким партнером и полноценным членом евроатлантического пространства, но не может оставить без последствий инсинуации в отношении политиков ФРГ и задержания немецких журналистов и правозащитников.

В последние годы проблем в отношениях Германии и Турции накопилось немало — от передачи на немецком телевидении, где прямым текстом оскорбили Реджепа Тайипа Эрдогана, до постоянных вербальных упреков в резкой форме со стороны Анкары. Германская сторона при этом постоянно занимала выжидательную позицию, что в целом свойственно прагматизму Меркель. Чаша терпения в Берлине переполнилась на этой неделе, когда стало известно о задержании в Турции шестерых правозащитников по подозрению в содействии террористам, в том числе немца Петера Штойдтнера. Кроме того, немецкие СМИ сообщили о том, что Анкара обвиняет в контактах с движением исламского проповедника Фетхуллаха Гюлена такие гиганты, как Daimler и BASF.

Берлин призывает к диалогу

Габриэль, выступая перед журналистами, сообщил, что власти ФРГ приняли решение пересмотреть свою политику в отношении Анкары в свете последних событий, в том числе инвестиционное сотрудничество. "Нельзя советовать осуществлять инвестиции в страну, в которой нет безопасности, когда там ставят предприятия в один ряд с террористами, — сказал министр. — Я не вижу, как правительство ФРГ может гарантировать безопасность германских инвестиций в Турции, когда им могут грозить меры, принятые по политическим мотивам".

Глава МИД отметил, что считает невозможным продолжать переговоры между ЕС и Турцией о создании таможенного союза в нынешней ситуации. "Я не могу себе представить переговоры о расширении таможенного союза ЕС, когда в Турции задерживают без всякого основания граждан стран Евросоюза", — сказал он. По словам Габриэля, вопрос приостановки переговоров поднял лидер Социал-демократической партии Германии Мартин Шульц.

"Мы должны обсудить, как быть дальше с рамочными инвестиционными условиями, кредитами и предоставлением германской помощи", — отметил министр. Глава МИД ФРГ также сообщил, что "в ближайшие дни и недели" намерен обсудить отношения с Турцией со своими коллегами из европейских стран.

Одновременно власти ФРГ приняли решение ужесточить рекомендации по поездкам своих граждан в Турцию. "Ситуация вокруг (правозащитника Петера) Штойдтнера показывает, что граждане ФРГ в Турции не могут быть защищены от произвольных задержаний", — подчеркнул Габриэль. По его мнению, "каждый немецкий гражданин в Турции может стать жертвой" произвола со стороны властей.

Габриэль назвал задержание шестерых правозащитников в Турции "запланированными и хорошо подготовленными действиями", а обвинения против них "необоснованными и притянутыми за уши". Он призвал власти в Анкаре вернуться на путь диалога, "основанного на европейских ценностях".

Министра иностранных дел поддержал глава правительства ФРГ. "Канцлер Меркель считает, что представленные главой МИД меры по отношению к Турции в свете развития событий необходимы и неизбежны", — написал в Twitter официальный представитель кабмина Штеффен Зайберт.

Kanzlerin #Merkel:"Die vom Außenminister vorgestellten Maßnahmen ggü. der Türkei sind angesichts der Entwicklung notwendig und unabdingbar." — Steffen Seibert (@RegSprecher) July 20, 2017

Хронология разногласий

Первый виток напряженности в отношениях современных Турции и ФРГ пришелся на прошлый год, когда Бундестаг принял резолюцию, в которой убийства армян в Османской империи были названы геноцидом. Турецкое руководство требовало от официального Берлина публично дистанцироваться от данной резолюции. Кроме того, резкую реакцию Анкары вызвала сатирическая передача, вышедшая на центральном немецком телевидении, в которой ведущий прочитал оскорбительное стихотворение в адрес Эрдогана.

Весной 2017 года турецкие политики собирались совершить своеобразное турне по европейским странам и выступить перед соотечественниками в преддверии референдума по конституционной реформе, которая значительно укрепляет президентские полномочия Эрдогана. Правительство Германии посчитало, что они по сути будут заниматься госпропагандой на территории ФРГ, и запретило проведение этих мероприятий, чем спровоцировало волну жесткой критики в свой адрес и обвинения в "применении нацистских методов".

В ФРГ проживают около 1,5 млн выходцев из Турции, которые до сих пор имеют турецкий паспорт. На референдуме около двух третей из них проголосовали в поддержку реформы Эрдогана, что озаботило местных наблюдателей и политиков.

Разногласия перешли из политической в общественную плоскость, когда турецкие власти задержали журналиста немецкой газеты Die Welt Дениза Юджеля. Это стало поводом не просто в очередной раз говорить о давлении на прессу, но и возмутиться репрессиями по отношению к немецкому гражданину (гражданств у Юджеля два).

Параллельно с этим развивалась история с военной базой в Инджирлике, где дислоцированы немецкие солдаты. Армия ФРГ является парламентской, это значит, что депутаты Бундестага, по убеждению Берлина, имеют право посещать военнослужащих страны в любое время. Турецкая сторона не пустила туда парламентариев без объяснения причины. В итоге солдат передислоцировали в Иорданию — страну, которая, в отличие от Турции, не входит в НАТО.

Скоро выборы

На фоне разногласий между Анкарой и Берлином наблюдатели с тревогой думают о судьбе сделки по беженцам, которую заключили Европейский союз и Турция. На пике миграционного кризиса они сотнями тысяч попадали в ЕС через территорию Турции и в конечном итоге оказывались в большинстве своем в Германии — это в свое время привело к резкому падению рейтинга Меркель и укреплению позиций правопопулистской "Альтернативы для Германии".

Впоследствии Анкара взяла на себя обязательство не пускать беженцев в Европу, миграционный кризис в ФРГ пошел на спад, а рейтинги канцлера выправились. Немецкие СМИ неоднократно выражали мнение, что сделка играет на руку турецкому руководству и является чем-то вроде инструмента давления на ЕС и Берлин. Тем более что Эрдоган неоднократно грозился пересмотреть это соглашение, поскольку, по его мнению, "европейская сторона не выполняет своих обязательств".

Выборы в Бундестаг пройдут 24 сентября, то есть до голосования остается немногим более двух месяцев. Последние опросы говорят о том, что партия Меркель одержит на них победу и вновь сможет сохранить за собой пост канцлера. В этой связи для нее было бы крайне нежелательно изменять статус-кво в сотрудничестве по беженцам.

Антон Долгунов, Вячеслав Филиппов