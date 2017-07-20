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CNN: Конгресс США просит у Facebook данные о возможном влиянии РФ на выборы через соцсеть

Международная панорама
20 июля, 16:52 UTC+3 НЬЮ-ЙОРК НЬЮ-ЙОРК 20, июля. /ТАСС

Демократы, в частности, полагают, что всплеск в интернете фейковых новостей про экс-кандидата на президентский пост Хиллари Клинтон был одним из факторов ее проигрыша в предвыборной гонке

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НЬЮ-ЙОРК, 20 июля. /ТАСС/. Демократы в Конгрессе США обратились к компании Facebook с требованием раскрыть информацию о том, сотрудничал ли предвыборный штаб Дональда Трампа с представителями РФ с целью публикации в соцсети недостоверных новостей, которые могли способствовать победе на выборах республиканца. Об этом сообщила в четверг телекомпания CNN.

По ее данным, старший демократ в спецкомитете по разведке Сената Марк Уорнер (от штата Вирджиния) более месяца назад провел встречу с представителями соцсети в Калифорнии в рамках проводимого Конгрессом расследования якобы имевшего место вмешательства РФ в американские выборы. Демократы считают, что всплеск в интернете фейковых новостей про бывшего кандидата на выборах Хиллари Клинтон был, в частности, одним из факторов, которые привели к ее проигрышу. Они также утверждают, что к распространению недостоверных новостей имели отношение российские хакеры. Как заявил CNN Уорнер, он желает знать, координировал ли избирательный штаб Трампа свои действия с Facebook и оказывал ли он помощь РФ в публикации фейков.

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В Facebook в свою очередь отметили, что сотрудничают со следствием. "С нами связывались ряд официальных лиц, в том числе сенатор Уорнер", - отметил представитель соцсети телеканалу. По его словам, компания уже заявляла ранее об отсутствии свидетельств того, что РФ каким-то образом могла вмешиваться в выборы через соцсеть.

Представители спецкомитета по разведке в Палате представителей Конгресса планируют вызвать для беседы Брэда Парскейла, который возглавлял так называемый "цифровой штаб" кампании Трампа, передает CNN. Конгрессмены желают знать, оказывал ли Парскейл и другие представители штаба помощь России в якобы распространении фейковых новостей, касающихся выборов в США. Сам Парскейл отрицал такие утверждения, заявив при этом, что готов выступить перед законодателями.

Спецкомитеты по разведке в Сенате и Палате представителей Конгресса ведут разбирательства по поводу утверждений о якобы имевших место попытках российских властей повлиять на президентские выборы в США в 2016 году. Параллельно расследование на эту тему проводит ФБР. Трамп и его ключевые помощники неоднократно отвергали подозрения в каких-либо неправомерных контактах с российскими официальными лицами в период прошлогодней предвыборной кампании. Москва также опровергала обвинения в попытках повлиять на ход президентских выборов в США.

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