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СМИ: в Эр-Рияде задержали члена королевской семьи Саудовской Аравии

Международная панорама
20 июля, 16:41 UTC+3 ТАСС

Причиной задержания стали оскорбления и жестокое обращение с применением физической силы в отношении местных жителей

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ТАСС, 20 июля. Полиция Эр-Рияда задержала члена королевской семьи Саудовской Аравии за его оскорбления и жестокое обращение с применением физической силы в отношении местных жителей. Как сообщила в четверг в своей электронной версии саудовская газета Arab News, задержание произошло по приказу саудовского монарха Сальмана бен Абдель Азиза Аль Сауда.

По данным издания, подобное решение последовало после публикации в сети видеоролика, на котором, как предполагается, принц и еще несколько человек совершают агрессивные действия.

Король Саудовской Аравии издал приказ о незамедлительном задержании принца Сауда бен Абдель Азиза бен Мусаида бен Сауда бен Абдель Азиза Аль Сауда и лишения свободы всех тех, кто причастен к оскорбительному поведению. Кроме того, в соответствии с приказом, ни один из обвиняемых не будет отпущен до вынесения судебного решения.

В октябре прошлого года сообщалось, что в Саудовской Аравии впервые за 40 лет казнили принца. Принц Турки бен Сауд бен Турки бен Сауд аль-Кабир был признан виновным в убийстве в 2012 году своего друга Аделя аль-Мухимида в потасовке. Четыре года назад в пригороде Эр-Рияда произошла массовая драка между молодыми людьми. Турки вытащил пистолет и выстрелил наугад. Пуля попала в его друга, который умер, едва его успели доставить в больницу. Приговор суда был оглашен спустя два года, суды высших инстанций оставили смертный приговор в силе.

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Персоны
Сауд, Сальман бен Абдель Азиз, Аль
Страны
Саудовская Аравия
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