Сейм Польши принял законопроект о Верховном суде, уменьшающий его независимость

ТАСС, 20 июля. Депутаты польского Сейма (нижней палаты парламента) проголосовали в четверг за принятие поправок в закон о деятельности Верховного суда, поддержав законопроект правящей партии "Закон и справедливость".

За законопроект проголосовали 235 депутатов, против - 192, 23 законодателя воздержались. Об этом сообщается на сайте польского Сейма.

Для того, чтобы принятый законопроект обрел силу закона, его должны теперь одобрить депутаты верхней палаты - Сената, а затем подписать президент республики Анджей Дуда. Выступившие против законопроекта депутаты трех оппозиционных партий ("Гражданская платформа", "Новочесна" и Польской крестьянской партии) назвали документ "покушением на судебную систему", а обстановку во время голосования сравнили с "военным положением".

Принятый законопроект, подчеркивает оппозиция, усиливает влияние президента на Верховный суд и уменьшает роль министра юстиции. В соответствии с принятым документом меняется порядок избрания судей Верховного суда и предусматривается возможность их отставки.

Планы судебной реформы в Польше в среду были обсуждены Европейской комиссий. По словам вице-председателя ЕК Франса Тиммерманса, введение в жизнь закона о судебной реформе поставит судебную власть в Польше под контроль власти политической, а глава Европейского совета Дональд Туск предложил приехать в Польшу и обсудить с Анджеем Дудой планируемую реформу.

В ответ на это представитель президента Польши Кшиштоф Щерский заявил, что "вопрос реформы судебной системы не входит в сферу деятельности Европейского совета" и сообщил, что Анджей Дуда не будет встречаться с Дональдом Туском.