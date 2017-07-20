Рейтинг популярности Терезы Мэй достиг рекордно низкой отметки

ЛОНДОН, 20 июля. /ТАСС/. Рейтинг популярности премьер-министра Великобритании Терезы Мэй достиг рекордно низкой отметки за последний год. Об этом свидетельствуют данные опроса социологической службы Ipsos MORI, опубликованные в четверг газетой Evening Standard.

Только 34% опрошенных удовлетворены работой главы правительства Соединенного Королевства, в то время как 59% участников исследования выразили недовольство ее премьерством. Этот результат стал самым худшим для Мэй с момента ее прихода на должность премьер-министра в июле прошлого года. Глава британского правительства установила еще один антирекорд: за последние почти 40 лет более низкого уровня поддержки не было ни у одного премьера через месяц после парламентских выборов.

Что касается общей оценки работы правительства, то о своем разочаровании заявили 64% респондентов, лишь 28% довольны действиями кабинета министров. В то же время лидер Лейбористской партии Джереми Корбин укрепил свои позиции, завоевав поддержку британской общественности - его политическую деятельность одобряют 44% респондентов, при этом недовольными остаются 45%.

Консервативная партия во главе с Терезой Мэй одержала победу на состоявшихся 8 июня в Великобритании досрочных всеобщих парламентских выборах, но потеряла правящее большинство в Вестминстере. Такой расклад вынудил их сформировать правительство меньшинства при парламентской поддержке со стороны Демократической юнионистской партии Северной Ирландии.

Опрос проводился в период 14-18 июля при участии более тысячи британцев.