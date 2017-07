Otkrytaya Rossia обжаловала решение о ее включении в список нежелательных в РФ организаций

МОСКВА, 20 июля. /ТАСС/. Британская организация "Открытая Россия" (Otkrytaya Rossia) обжаловала решения Генпрокуратуры и Минюста РФ о внесении ее в список нежелательных на территории России. Об этом ТАСС сообщил адвокат "Открытой России" Сергей Бадамшин.

"В Тверской суд Москвы подан административный иск к Генпрокуратуре и Минюсту России, в котором мы просим признать незаконным и необоснованным решение Генпрокуратуры о признании британской "Открытой России" нежелательной организацией на территории России. Минюст мы просим обязать исключить организацию из данного списка", - сказал он.

27 апреля Минюст России включил в перечень иностранных и международных неправительственных организаций, деятельность которых признана нежелательной на территории РФ, три организации, в числе которых находится "Открытая Россия". В перечень нежелательных в РФ организаций включены: OR (Otkrytaya Rossia, Открытая Россия, Великобритания), Institute of Modern Russia, Inc ("Институт современной России", США) и Open Russia Civic Movement, Open Russia (общественное сетевое движение "Открытая Россия", Великобритания).

Эти организации были признаны нежелательными в РФ Генеральной прокуратурой. По словам официального представителя надзорного ведомства Александра Куренного, эти организации осуществляют в РФ специальные программы и проекты в целях дискредитации результатов проходящих в стране выборов, признания их итогов нелегитимными, а деятельность этих организаций направлена на инспирирование протестных выступлений и дестабилизацию внутриполитической ситуации, что представляет угрозу основам конституционного строя РФ и безопасности государства.

"Открытая Россия" была учреждена в ноябре 2015 года Михаилом Ходорковским. Как следует из записи британского реестра, "Открытая Россия" вместо Open Russia названа OR (Otkrytaya Rossia). О своем уходе с поста председателя "Открытой России" Михаил Ходорковский объявил 15 апреля на конференции в Таллине.