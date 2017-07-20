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74-летний политик Винс Кейбл стал новым лидером британских либерал-демократов

Международная панорама
20 июля, 19:14 дата обновления: 20 июля, 19:23 UTC+3 ЛОНДОН ЛОНДОН 20, июля. /ТАСС

У политика не было ни одного конкурента, поскольку никто из рядов либерал-демократов не стал номинироваться на должность главы партии

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ЛОНДОН, 20 июля. /ТАСС/. Бывший министр по делам бизнеса, инновациям и профессиональному мастерству в первом кабинете бывшего премьер-министра Дэвида Кэмерона сэр Винс Кейбл (полное имя Джон Винсент Кейбл - прим. ТАСС) стал новым лидером британской партии "Либеральные демократы". Об этом в четверг сообщил телеканал Sky News.

74-летний политик занял этот пост, не встретив никакой конкуренции, поскольку никто из рядов либерал-демократов не стал номинироваться на должность главы партии.

14 июня прежний лидер либерал-демократов Тим Фаррон подал в отставку в связи с тем, что не смог увязать функции главы политической силы со своими религиозными воззрениями. Некоторые эксперты уже тогда высказали мнение, что эта отставка, хотя и показалась неожиданной, на самом деле произошла на фоне почти что гарантированного будущего успеха Кейбла в борьбе за партийное лидерство.

Победа Кейбла - гибкого политика и убежденного противника выхода Великобритании из ЕС - была изначально очевидной, так как именно он обладает наибольшим авторитетом и известностью среди депутатов Палаты общин от этой партии. В 2010 году Кейбл заручился в своем избирательном округе Туикенем (район Лондона) самым высоким процентом поддержки среди всех парламентариев страны, то есть фактически стал самым популярным депутатом Соединенного Королевства, но через 5 лет на фоне резкого падения популярности либерал-демократов не сумел переизбраться в нижнюю палату, что стало политической сенсацией. Однако досрочные всеобщие выборы нынешнего года снова принесли ему более чем убедительную победу в своем округе.

В период с 2006 по 2010 годы Кейбл занимал пост заместителя лидера своей партии, а в 2007 году некоторое время исполнял обязанности временного главы либерал- демократов. Тогда он отказался от участия в борьбе за лидерский пост, посетовав на возраст, который, однако, десять лет спустя не стал для него препятствием для выдвижения. В 2010 году Кейбл сыграл ключевую роль в формировании коалиционного правительства консерваторов и либерал-демократов и занял на пятилетний период (2010-2015 гг.) один из ключевых на ту пору министерских постов.

В течение многих лет партия "Либеральные демократы" была третьей политической силой в стране. На всеобщих выборах 2005 года они завоевали 62 места в палате общин, в 2010 году - 57. Однако выборы 2015 года обернулись для них полным фиаско: партия сумела провести в нижнюю палату парламента лишь восемь своих представителей. По итогам выборов 2017 года либерал-демократы оказались представлены в Палате общин 12 депутатами и имеют там четвертую по численности фракцию после консерваторов, лейбористов и шотландских националистов.

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