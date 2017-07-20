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Bloomberg: спецпрокурор США заинтересовался бизнес-сделками Трампа и его приближенных

Международная панорама
20 июля, 20:16 UTC+3 НЬЮ-ЙОРК НЬЮ-ЙОРК 20, июля. /ТАСС

Роберта Мюллера, в частности, интересуют сделки по продаже и сдаче в аренду гражданам РФ апартаментов в зданиях, принадлежащих компании Trump Organization

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НЬЮ-ЙОРК, 20 июля. /ТАСС/. Спецпрокурор США Роберт Мюллер расширил масштабы своего расследования якобы имевшего места вмешательства РФ в американские выборы, включив в него изучение в том числе бизнес-сделок, совершенных президентом Дональдом Трампом, членами его семьи и приближенными. Об этом сообщило в четверг агентство Bloomberg.

По данным источника, знакомого с ходом расследования, Мюллера и его команду, в частности, интересуют сделки по продаже и сдаче в аренду гражданам России апартаментов в зданиях, принадлежащих компании Trump Organization. Речь идет, в частности, о продаже Трампом особняка во Флориде российскому миллиардеру Дмитрию Рыболовлеву, который, по сведениям Bloomberg, купил эту недвижимость в 2008 году за $95 млн.

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Кроме того, следователей интересуют финансовые детали, касающиеся проведения в Москве в 2013 году принадлежавшего тогда Трампу конкурса красоты "Мисс Вселенная", отмечает агентство. Как оно утверждает, предприниматель Араз Агаларов заплатил $20 млн за то, чтобы добиться проведения смотра в Москве.

Американские следователи также изучают сделки, имеющие отношение к Банку Кипра, в котором нынешний министр торговли США Уилбур Росс ранее занимал пост вице-председателя совета директоров, пишет Bloomberg.

По его данным, Мюллер также проводит проверки по факту сделок зятя и старшего советника Трампа Джареда Кушнера по обеспечению финансирования принадлежащих ему объектов недвижимости. Кроме того, интерес у следователей вызывает бизнес бывшего руководителя предвыборного штаба Трампа Пола Манафорта.

Один из юристов, представляющих интересы Трампа, Джон Дауд, заявил Bloomberg, что ему неизвестно о расширении масштабов следствия. При этом, по его словам, изучение указанных бизнес-сделок "находится вне мандата" спецпрокурора, так как они "не имеют отношение к выборам 2016 года и любому предполагаемому сговору между кампанией Трампа и Россией".

В опубликованном в среду интервью газете The New York Times Трамп заявил, что, по его мнению, Мюллер пересечет черту, если в рамках разбирательства по РФ начнет расследовать финансовые сделки, касающиеся семьи президента.

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Персоны
Трамп, Дональд Мюллер, Роберт
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