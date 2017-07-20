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МВД Катара представило результаты расследования хакерской атаки на СМИ эмирата

Международная панорама
20 июля, 20:15 UTC+3 ТАСС

Представители ведомства заявили, что атаки производились с территории одной из стран, впоследствии объявивших бойкот Дохе

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ТАСС, 20 июля. Министерство внутренних дел Катара представило в четверг официальные результаты расследования взлома Катарского информационного агентства (QNA), произошедшего в мае. Как заявил представитель МВД эмирата на пресс-конференции в Дохе, доказательства хакерской атаки переданы в Генеральную прокуратуру эмирата.

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© AP Photo/Pablo Martinez Monsivais

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"Хакеры установили контроль над официальной страницей QNA, связанными с ним аккаунтами в социальных сетях, - сказал подполковник катарской полиции Али Мухаммед аль-Муханнади. - Это было сделано для того, чтобы опубликовать сфабрикованные заявления, приписываемые эмиру".

В фильме, показанном журналистам, в основу которого легли полученные в ходе расследования данные, указывается, что хакеры начали подготовку к взлому катарского агентства 19 апреля. Как заявили представители ведомства, атаки производились с территории одной из стран, впоследствии объявивших бойкот Катару.

О взломе сайта QNA было объявлено 24 мая. На портале был размещен текст якобы выступления главы государства шейха Тамима бин Хамада Аль Тани, в котором, в частности, эмир назвал Иран "гарантом стабильности в регионе" и выступил с критикой направленной против Тегерана политики некоторых стран Совета сотрудничества арабских государств Персидского залива (ССАГПЗ). Спустя минуты после этой публикации директор QNA заявил, что сайт агентства был взломан, а опубликованный на нем текст выступления главы государства не соответствует действительности.

5 июня Саудовская Аравия, ОАЭ, Бахрейн и Египет заявили о разрыве дипотношений с Катаром, обвинив его в поддержке терроризма и вмешательстве в их внутренние дела.

Американский телеканал Си-эн-эн со ссылкой на источники в разведке США выступил с утверждением, что именно российские хакеры получили доступ к системам QNA и разместили там сфабрикованную новость, что спровоцировало скандал. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков назвал сообщение телеканала "фейком". В свою очередь газета Washington Post сообщала о том, что кибервзлом QNA в конце мая был организован ОАЭ. Посол ОАЭ в США Юсеф аль Отайба опроверг эту информацию.

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