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Time: администрация США готовилась использовать военных при кибератаках в день выборов

Международная панорама
20 июля, 22:54 UTC+3 НЬЮ-ЙОРК НЬЮ-ЙОРК 20, июля. /ТАСС

Вооруженные федеральные агенты готовы были прибыть на избирательные участки, также предусматривалось развертывание подразделений вооруженных сил и Национальной гвардии, сообщает журнал

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НЬЮ-ЙОРК, 20 июля. /ТАСС/. Администрация Барака Обамы готова была использовать спецслужбы и армию в день президентских выборов в США 8 ноября 2016 года в случае кибератаки на системы, обеспечивающие проведение голосования. Об этом сообщил журнал Time со ссылкой на 15-страничный доклад, подготовленный сотрудниками администрации Обамы, которые занимались вопросами кибербезопасности и опасались вмешательства неких "русских хакеров".

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Как следует из доклада, попавшего в распоряжение журнала, в случае серьезной кибератаки в день голосования 8 ноября 2016 года предполагалось, в частности, отправка вооруженных федеральных агентов на избирательные участки. Предусматривалось также развертывание подразделений вооруженных сил, а также Национальной гвардии. "Министерство обороны может оказывать помощь гражданским властям в ответ на киберинциденты по запросу федерального ведомства и по указанию министра обороны или президента", - приводит журнал выдержку из доклада.

На протяжении трех дней после выборов специальная межведомственная группа должна была подготовить анализ возможных киберинцидентов, а также проверить "случаи размещения в средствах массовой информации материалов, призывающих поставить под сомнение итоги голосования".

По данным Time, 1 ноября, за неделю до дня голосования, Совет национальной безопасности провел учения по отработке действий различных федеральных ведомств на случай кибератаки. Некоторые из использованных в ходе учений сценариев, по данным журнала, предусматривали такие события как вмешательство в процесс голосования, нарушения работы избирательных участков и вспышки насилия.

На последнем этапе предвыборной кампании в США осенью прошлого года американские СМИ активно распространяли тему кибератак, ответственность за которые Вашингтон пытался приписать Москве. Хотя никаких доказательств причастности России к хакерским атакам с целью повлиять на результаты выборов власти США ни разу не предъявляли, эти обвинения были одним из основных предлогов для введения в декабре прошлого года санкций, которые коснулись некоторых российских компаний, ФСБ и Главного управления Генштаба ВС РФ. Кроме того, власти США выслали 35 российских дипломатов и сообщили о закрытии двух принадлежащих РФ дипломатических дач в штатах Нью-Йорк и Мэриленд. В Москве неоднократно отвергали причастность к кибератакам.

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Темы
Разногласия РФ и США в киберпространстве Ситуация с российской дипсобственностью в США
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