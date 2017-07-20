СМИ: американские власти отменили запрет на пронос ноутбуков на рейсы, следующие в США

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НЬЮ-ЙОРК, 20 июля. /ТАСС/. США полностью и для всех стран отменили запрет на пронос ноутбуков на авиарейсы, направляющиеся в Соединенные Штаты. Эту информацию подтвердил в четверг газете The New York Times представитель Министерства национальной безопасности США.
Как отмечается, американские власти пришли к выводу, что авиакомпании, выполняющие рейсы в США, а также крупные международные аэропорты значительно усилили меры безопасности, в частности, проверку проносимой на борт электроники. Дополнительной информации сотрудник ведомства газете не предоставил.
21 марта власти США запретили пассажирам, вылетающим в США из 10 крупных международных аэропортов, проносить в салон самолета электронные устройства размером больше мобильного телефона. Данная мера коснулась Египта, Иордании, Катара, Кувейта, Марокко, ОАЭ, Саудовской Аравии и Турции.
После того, как власти этих стран приняли меры по усилению проверки в аэропортах, США постепенно начали отменять запрет.
29 июня Министерство национальной безопасности США сообщило об ужесточении проверок в 280 аэропортах в 105 странах мира.