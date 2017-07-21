В Венесуэле в ходе протеста погиб еще один человек

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ТАСС, 21 июля. Прокуратура Венесуэлы начала расследование по факту гибели молодого человека во время акции протеста в четверг. Об этом ведомство сообщило в Twitter.
Как отмечает прокуратура, еще три человека получили ранения. Инцидент произошел в городе Лос-Текес в штате Миранда на севере республики.
По данным газеты Le Nacional, молодой человек скончался от огнестрельного ранения. Как утверждают свидетели, в протестующих стреляли сотрудники полиции и члены проправительственных вооруженных группировок, более известных как "колективос".
В четверг по всей Венесуэле проходит забастовка и акции протеста, созванные оппозицией. Их участники требуют от правительства отменить выборы в Конституционную ассамблею. Решение президента республики Николаса Мадуро о созыве органа, который может реформировать систему государственного управления и изменять основной закон Венесуэлы без проведения предварительного референдума, привело к обострению обстановки в стране.
С начала апреля в республике идут самые крупные за последние годы акции протеста против исполнительной власти. Поводом для них послужили решения Верховного суда, расширяющие полномочия президента и ограничивающие функции парламента. За это время погибли более 90 человек, пострадали около 1,5 тыс., несколько тысяч оказались под стражей.