Замгенсека ООН обсудил в Москве сотрудничество с РФ в сфере авиации

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ООН, 21 июля. /ТАСС/. Заместитель генерального секретаря ООН Атул Харе, возглавляющий департамент полевой поддержки всемирной организации, посетил 18-19 июля Москву, обсудив с российской стороной сотрудничество в сфере авиации. Об этом сообщил в четверг журналистам заместитель официального представителя генсека ООН Фархан Хак.
В настоящий момент воздушный флот организации насчитывает 58 самолетов и 157 вертолетов, которые задействованы в 12 миротворческих операциях и шести специальных политических миссиях. Летательные аппараты предоставляют государства, в том числе Россия, которая является одним из основных подрядчиков ООН. Расходы всемирной организации на авиацию в 2015-2016 годах составляли почти $750 млн в год. В апреле этого года генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш распорядился о введении режима экономии на полетах.
По словам Фархана Хака, Атул Харе обсудил с российской стороной "инициативу генерального секретаря по увеличению экономической эффективности авиационного парка ООН", выразив Москве благодарность за "сильную приверженность" сотрудничеству с ООН и поддержанию стандартов авиации компаниями из РФ, работающими по контракту со всемирной организацией. "ООН и Российская Федерация договорились продолжать проводить регулярные встречи, следующая состоится в Нью-Йорке в 2018 году", - сказал Хак.
ООН с каждым годом оказывается под все большим давлением со стороны государств-членов, которые обеспечивают регулярный бюджет организации в размере $5,4 млрд, а также содержат ее миротворческие миссии. В конце июня Генеральная Ассамблея ООН утвердила бюджет операций по поддержанию мира на новый финансовый год в размере $7,3 млрд - на $570 млн меньше, чем годом ранее.