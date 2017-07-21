Закрыть фоторежим
Закрыть фоторежим
Ваш регион:
В стране
Политика
Международная панорама
Экономика и бизнес
Армия и ОПК
Общество
Происшествия
Спорт
Культура
Добрости
Наука
Космос
Выберите город
Региональные версии
Курс ЦБ на 21.07:
$ 59.08
€ 68
^
Лента новостей
Разделы сайта
Все новости
Лента новостей
Новости Поиск Темы
ОК
Применить фильтр
Вы можете фильтровать ленту,
выбирая только интересные
вам разделы.
Перейти к поиску
Идёт загрузка
Ещё новости

Замгенсека ООН обсудил в Москве сотрудничество с РФ в сфере авиации

Международная панорама
21 июля, 2:04 UTC+3 ООН ООН 21, июля. /ТАСС

Атул Харе также выразил России благодарность за "сильную приверженность" сотрудничеству с ООН и поддержанию стандартов авиации

Поделиться
Материал из 1 страницы

ООН, 21 июля. /ТАСС/. Заместитель генерального секретаря ООН Атул Харе, возглавляющий департамент полевой поддержки всемирной организации, посетил 18-19 июля Москву, обсудив с российской стороной сотрудничество в сфере авиации. Об этом сообщил в четверг журналистам заместитель официального представителя генсека ООН Фархан Хак.

В настоящий момент воздушный флот организации насчитывает 58 самолетов и 157 вертолетов, которые задействованы в 12 миротворческих операциях и шести специальных политических миссиях. Летательные аппараты предоставляют государства, в том числе Россия, которая является одним из основных подрядчиков ООН. Расходы всемирной организации на авиацию в 2015-2016 годах составляли почти $750 млн в год. В апреле этого года генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш распорядился о введении режима экономии на полетах.

По словам Фархана Хака, Атул Харе обсудил с российской стороной "инициативу генерального секретаря по увеличению экономической эффективности авиационного парка ООН", выразив Москве благодарность за "сильную приверженность" сотрудничеству с ООН и поддержанию стандартов авиации компаниями из РФ, работающими по контракту со всемирной организацией. "ООН и Российская Федерация договорились продолжать проводить регулярные встречи, следующая состоится в Нью-Йорке в 2018 году", - сказал Хак.

ООН с каждым годом оказывается под все большим давлением со стороны государств-членов, которые обеспечивают регулярный бюджет организации в размере $5,4 млрд, а также содержат ее миротворческие миссии. В конце июня Генеральная Ассамблея ООН утвердила бюджет операций по поддержанию мира на новый финансовый год в размере $7,3 млрд - на $570 млн меньше, чем годом ранее.

{{item.group_date}}
{{item.suffix?", "+item.suffix:""}}
Показать еще
Поделиться
Страны
Россия
Новости smi2.ru
В других СМИ
Загрузка...
Реклама
Интересное
Воздушные акробаты МАКС-2017
Виндзоры: 100 лет перемен
Сталинградская битва: карта мест боевой славы и причины поражения вермахта
Фото
15
Политический кризис в Венесуэле: причины и реакция
7
Макрон и Нетаньяху почтили память евреев, погибших после парижской облавы 1942 года
23
Daft Punk для Макрона и Трампа: как прошли торжества на Елисейских полях
Проект "1917"
Июльские события: большевики против всех
Самое читаемое
Сейчас
За сутки
За неделю
1
TMZ: солист группы Linkin Park Честер Беннингтон покончил с собой
2
У побережья Турции произошло землетрясение магнитудой 6,7
3
Основы госполитики: сильный ВМФ позволит РФ занимать лидирующие позиции в мире
4
О. Джея Симпсона досрочно освободят из тюрьмы
5
Рок-музыканты скорбят в связи с кончиной солиста Linkin Park
6
Генерал США полагает, что учения РФ и Белоруссии "Запад-2017" могут быть "троянским конем"
7
Россия передала США сведения о допросах американских военных летчиков во Вьетнаме
Темы дня
Новости партнеров
Реклама