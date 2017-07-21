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ООН отвергла обвинения Дамаска в несправедливом оказании гуманитарной помощи сирийцам

Международная панорама
21 июля, 3:04 UTC+3 ООН /Корр. ТАСС, Олег Зеленин

В Управлении по координации гуманитарных вопросов ООН заявили, что направления конвоев выбираются "исключительно исходя из нужд людей"

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ООН, 21 июля. /Корр. ТАСС Олег Зеленин/. ООН беспристрастно осуществляет гуманитарные операции в Сирии и при выборе пункта назначения автоколонн с помощью руководствуется исключительно нуждами людей. Об этом заявил в четверг ТАСС пресс-секретарь Управления по координации гуманитарных вопросов ООН (УКГВ) Рассел Гики, комментируя обвинения Дамаска в том, что всемирная организация уделяет больше внимания районам, в которых действуют террористические группы.

"Выбор направления и включение в план конвоев на месяц делается исключительно исходя из нужд [людей] и отвечает гуманитарным принципам. Как вы знаете, межагентские конвои являются частью крупной гуманитарной операции, которая ведется в каждой провинции Сирии", - сказал собеседник агентства.

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© Пресс-служба Минобороны РФ/ТАСС

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Он также отверг претензии Дамаска, касающиеся того, что секретариат ООН в своих докладах якобы искажает данные о выполнении планов отправки гуманитарных колонн. "Мы придерживаемся информации в ежемесячных докладах генерального секретаря, которая касается реализации плана ООН по отправке автоколонн с помощью в осажденные и труднодоступные районы. Конвои организуются в сотрудничестве с Сирийским арабским обществом Красного Полумесяца и Международным Комитетом Красного Креста", - подчеркнул Рассел Гики.

Ранее на этой неделе на сайте ООН было опубликовано письмо временным поверенным в делах Сирии Мунзером Мунзером, который утверждал, что УКГВ "не направило автоколонны во многие районы, которые остро нуждаются в помощи". Кроме того, дипломат заявил, что гуманитарное управление ООН "намеренно уделяет особое внимание конкретным районам, в которых находятся и действуют вооруженные террористические группы". Мунзер также привел информацию о полусотне гуманитарных конвоев, направленных в различные районы Сирии с начала года, отметив, что не все они упоминались в ежемесячных докладах секретариата ООН, направляемых в Совет Безопасности.

Согласно последнему такому отчету, датированному 23 июня, ООН в апреле-мае доставила автоколоннами помощь для 267 тыс. человек, "что составляет 25 процентов от тех, кому первоначально планировалось оказать помощь (1 066 650 человек)". При этом в течение мая всемирной организации удалось провести всего три конвоя в осажденные и труднодоступные из-за боев районы. Отправить другие автоколонны не удалось "в силу отсутствия необходимых разрешающих документов, в том числе сопроводительных писем от сирийских властей, ввиду боевых действий и небезопасной обстановки, а также из-за введения дополнительных ограничений уже после предоставления разрешений", говорится в докладе.

"Серьезной проблемой" в ООН назвали изъятие из партий грузов предметов медицинского назначения. Согласно последнему отчету, за май были конфискованы лекарства и оборудование, которое предназначалось для оказания медицинской помощи свыше 90 тыс. человек.

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